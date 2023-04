Harry i Meghan konačno javili dolaze li na krunidbu, jedan faktor odigrao je glavnu ulogu u njihovoj odluci!

Buckinghamska palača objavila je službeno priopćenje o dolasku princa Harryja i Meghan Markle na krunidbu kralja Charlesa koja će biti održana 6. svibnja u Londonu.

Princ Harry prisustvovat će krunidbi svog oca, kralja Charlesa u Londonu, ali njegova supruga Meghan Markle ostat će u Kaliforniji zajedno s njihovom djecom Archiejem i Lilibet.

Buckinghamska palača potvrdila je tu vijest u službenom priopćenju, u kojem je između ostalog navedeno kako sa zadovoljstvom potvrđuju da će vojvoda od Sussexa biti prisutan u Westminsterskoj opatiji 6. svibnja, no da će Meghan ostati kod kuće u Montecitu, s jednogodišnjom Lilibet i Archiejem, koji će proslaviti četvrti rođendan na sam dan krunidbe.

"Buckinghamska palača sa zadovoljstvom potvrđuje da će vojvoda od Sussexa prisustvovati krunidbi u Westminsterskoj opatiji 6. svibnja. Vojvotkinja od Sussexa ostat će u Kaliforniji s princem Archiejem i princezom Lilibet", stoji u izjavi, prenosi Daily Mail.

Harry i Meghan svoju odluku o dolasku, odnosno nedolasku javili su nakon isteka roka koji je prošao 3. travnja i smatra se da je neizvjesnost oko njihova dolaska Sussexovih ostavila kraljevske dužnosnike nemoćne pri sastavljanju rasporeda sjedenja, prijevoza i sigurnosti.

Bliski prijatelj para Omid Scobie također se javno oglasio o njihovoj odluci te rekao je da je Archiejev rođendan odigrao faktor u njihovoj konačnoj odluci.

"Razumijem je da je Archiejev četvrti rođendan (koji je također 6. svibnja) odigrao faktor u odluci para. Očekujte da će to biti prilično kratko putovanje princa Harryja, koji će prisustvovati samo ceremoniji krunidbe u Westminsterskoj opatiji", napisao je Omid na svom Twitteru.

I understand that Archie's fourth birthday (also on May 6) played a factor in the couple's decision. Expect it to be a fairly quick trip to the UK for Prince Harry, who will only be attending the coronation ceremony at Westminster Abbey.