Pokorio je svijet pjesmom koja je popularna i nakon 13 godina, a evo kako je postao "samo netko koga smo nekoć poznavali"!

Gotye se 2011. proslavio pjesmom "Somebody That I Used to Know", a onda je šokirao javnost odlukom.

Belgijsko-australski glazbenik Wouter "Wally" De Backer, puno poznatiji kao Gotye, 2011. godine pokorio je svijet pjesmom "Somebody That I Used to Know".

Duet s novozelandskom pjevačicom Kimbrom osvojio je vrhove glazbenih ljestvica u više od 30 zemalja i do danas je jedan od najprodavanijih singlova svih vremena.

Gotye je osvojio i tri Grammyja, uključujući i onaj za pjesmu godine, no s vremenom je, baš kako pjeva u svojem hitu, postao samo netko koga smo nekoć poznavali.

Gotye se i dalje bavi glazbom i živi u Australiji, no odlučio se odreći slave unatoč tome što je postao najprodavaniji australski izvođač svih vremena.

Zadržao je i umjetničke principe te je prije nekoliko godina šokirao javnost odlukom.

"Ne zanima me prodaja glazbe", kratko je rekao kada se odrekao 10 milijuna dolara vrijednih tantijema od YouTubea. Usto je dozvolio i besplatno korištenje takozvanih samplova, odnosno dijelova pjesme, što je s vremenom dovelo do brojnih remikseva te je i održalo njegov hit na životu svih ovih godina.

