Sjećate li se ovog singla koji je obarao sve rekorde? Sada je doživio još jedan zavidni uspjeh

''Somebody That I Used To Know'' 2011. je godine obarao sve rekorde slušanosti, a 11 godina nakon spot za ovu pjesmu Gotyea prešao je dvije milijarde pregleda.

Belgijsko-australski glazbenik Gotye 2011. godine izdao je singl ''Somebody That I Used To Know'', a pjesma je danima i mjesecima kasnije obarala sve rekorde gledanosti i slušanosti na platformi YouTube.

2012. godine bila je najprodavanija pjesma, a zauzela je i prvo mjesto na Billboardovoj listi Top 100.

Osim same pjesme, Gotyje je pažnju privukao i zanimljivim spotom s pjevačicom Kimbrom. Potpuno goli i obojani bojom, pjevač i njegova kolegica stajali su ispred oslikanog zida ispred kojeg je teško raspoznati živu osobu, a mnogi govore da je spot prenio simboličnu poruku gledateljima.

11 godina nakon, spot je na YouTubeu prešao 2 milijarde pregleda te se uvrstio na popis nekih od najgledanijih spotova današnjice, a prvo mjesto ove ljestvice vjerno drži dječja pjesma ''Baby Shark'' s nevjerojatnih 11 milijardi pregleda što je više od ukupnog broja ljudi na planeti Zemlji.

Gotyje, pod pravim imenom Wouter André "Wally" De Backer, 42-godišnji je pjevač, instrumentalist i kantautor, a umjetničko ime preveo je s francuskog ''Gauthier'' što znači njegovo ime ''Wouter'' na nizozemskoj izvedenici.

Osim ove pjesme, neke od njegovih najpoznatijih hitova su i ''Hearts a Mess'', ''What Do You Want?'' i ''Eyes Wide Open''.

