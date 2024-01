Sonja Kovač preslatkim videom otkrila spol bebe koju čeka sa zaručnikom Goranom: "Plakala sam još tri dana nakon ovoga!"

Sonja Kovač i Goran Mandić čekaju djevojčicu, a to su saznali na presladak način.

Jedna od naših najpopularnijih i najuspješnijih influencerica Sonja Kovač otkrila je spol djeteta koje čeka sa svojim zaručnikom Goranom Mandićem, i to preslatkim videom koji je podijelila na Instagramu.

"It’s a... Plakala sam još tri dana nakon ovoga!!", napisala je Sonja uz video koji je raznježio njezine pratitelje.

U njemu ona i Goran nestrpljivo čekaju da otkriju što će dobiti, a to su saznali na maštovit način. Naime, ispred njih je na stolu bila tortat, koju su potom razrezali čašama i vidjeli da je ružičaste boje, a onda su počele padati ružičasti konfeti i bilo je jasno da im stiže djevojčica.

"Stiže mala šminkerica", "Znala sam, visoko nosiš. Čestitam", "Jeeeee, curka", "Divno, Sonja, čestitke od srca", "Bit će divna kao mama", "Kad sam pisala je li dečko ili curica, od srca sam željela da bude curica, mala šminkerica na mamu, a dobrica na tatu", "Hvala Bogu, neka vas dragi Bog blagoslovi", "Stiže princeza", samo su neki od brojnih komentara i čestitki koje je dobila.

Sonja je prvotno otkrila da su ona i Goran Mandić otkrili koji je spol njihove bebe, koja bi im trebala stići u lipnju, a najavila je da će to uskoro obznaniti i javno. No prije svega rekla je da je zanima što pratitelji misle, nosi li djevojčicu ili dječaka. U kompletiću nježnih boja Sonja je pozirala s velikim buketom u ruci dok je iznad nje visio natpis ''Hello, baby''.

''Što mislite, tko se krije ispod trbuščića! Mi smo napokon saznali, a vama otkrivamo za koji dan, ali baš sam prvo znatiželjna čuti što mislite! Team girl ili team boy? I da, onaj prethodni video gdje pogađamo spol prema narodnom vjerovanju radili smo taj dan prije gender reveala, znači nismo imali pojma!'' napisala je u opisu.

Mnogi pratitelji pisali su joj da je curica, da bi prema narodnim vjerovanjima trebao biti dečko, a naša influencerica sada je i sama konačno otkrila točnu informaciju.

Sonja se prvotno proslavila kao glumica u seriji "Zauvijek susjedi", a otkako se ostvarila kao influencerica, živi život kao iz bajke. Putuje svijetom, pozivaju je na prestižne modne događaje, dizajneri joj poklanjaju odjeću, a vodeći svjetski brendovi kozmetike obasipaju je poklonima, a uskoro će dobiti i pojačanje s kojim će sigurno još više uživati i veseliti se.

