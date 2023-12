Tko je misteriozni zaručnik Sonje Kovač s kojim čeka prvo dijete? Dugo ga je skrivala od svih, a onda joj je priredio pravu bajku!

Sonja Kovač i Goran Mandić čekaju prvo dijete, a ona je sretnu vijest podijelila putem društvenih mreža.

Influencerica i glumica Sonja Kovač ovih je blagdana podijelila sretnu vijest kako čeka prvo dijete, objavivši pritom i video u kojem se na trenutak vidi i njezin zaručnik i otac djeteta Goran Mandić.

"Život nas uči strpljenju i onda najveća nagrada uvijek dolazi u pravo vrijeme!", napisala je 39-godišnja Sonja uz video u kojem pokazuje pozitivni test za trudnoću i plače od sreće te na kraju grli Gorana.

Sonja i Goran u sretnoj su vezi već deset godina i zaručili su se prošle godine na Maldivima, no ona ga je unatoč svemu dugo skrivala od svih i nije se znalo puno toga o njemu. On je inače profesionalni igrač pokera, a Sonja je za IN Magazin prije godinu dana otkrila kako ju je zaprosio.

"Ja sam zapravo znala da će se to jednog dana dogoditi. To je sve toliko normalno kada si toliko dugo zajedno i nama je samo bitno da se volimo", izjavila je tada Sonja i dodala kako je Goran romantičnu prosidbu planirao i pripremao godinu dana.

"Ukrao mi je jedan prsten iz moje sobe, nije ih više htio uzeti da ne bih skužila, pa ga je nosio u draguljarnice da bude točna veličina. Pa nisam mislila da može tako skrivati stvari od mene", našalila se Sonja.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Na odmoru sa svojim 17 godina mlađim mužem posebno se opustila, a prizor koji je podijelila s milijunima njemu nimalo ne smeta!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Sonja Kovač u suzama objavila najljepšu moguću vijest i podijelila emotivnu snimku: "Najveća nagrada uvijek dolazi u pravo vrijeme!"