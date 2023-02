Shakira nije štedjela Piquea u novoj pjesmi, a potvrdila je i nagađanja: "Reci svojoj novoj dragoj da se ne natječem za muškarce"

Shakira je objavila pjesmu "TQG" u kojoj je ponovno popljuvala svojeg bivšeg partnera Gerarda Piquea i njegovu novu djevojku.

Nakon što hita kojim je podigla veliku prašinu, pjevačica Shakira izbacila je novu pjesmu u kojoj opet proziva svojeg bivšeg partnera, nogometaša Gerarda Piquea.

U pjesmi naziva "TQG", koju je otpjevala u duetu s još jednom kolumbijskom pjevačicom, Karol G, Shakira nije štedjela Piqua i njegovu novu djevojku Claru Chiju Marti, s kojom ju je navodno i varao dok su još bili par.

"Zašto me tražiš ako znaš da ne ponavljam greške, reci svojoj novoj dragoj da se ne natječem za muškarce", pjevaju Shakira i Karol G u refrenu.

"Povrijedilo me kad sam te vidjela s novom, no već sam došla na svoje, zaboravila sam što smo proživjeli i to te uvrijedilo", "Čak je i moj život postao bolji, više nisi dobrodošao, a ono što mi je tvoja djevojka priredila, uopće me ne ljuti i smijem se", još su neki od stihova koji se referiraju na Piquea i Claru, a Shakira je u pjesmi potvrdila i da joj se nogometaš htio vratiti, o čemu se već ranije nagađalo u medijima.

"Sada se želiš vratiti, vidi se, samo čekaj, jer ja nisam idiot", "Želiš se vratiti, to sam pretpostavila kada si mi lajkao fotografiju", pjeva Shakira u novoj pjesmi koja je u manje od 24 sata skupila preko 12 milijuna pregleda, a ta brojka neprestano raste.

I pjevačica Karol G u osvrnula se na svoju bivšu vezu s reperom Anuelom AA, s kojim je prekinula u ožujku prošle godine, a objasnila je da je pjesmu pisala dok je prolazila kroz emotivno razdoblje.

"Kada sam je napisala, za mene je to imalo osobno značenje koje je evoluiralo tijekom vremena, a iako ne predstavlja moje trenutno stanje, to je bio poseban trenutak u mom životu", kazala je pjevačica za Rolling Stone te je dodala i kako je već duže vrijeme željela surađivati sa Shakirom.

