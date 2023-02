Tonči Huljić komentirao zabranu koncerta narodnjaka u Puli i Osijeku pa ukazao na jedan apsurd: "Ništa oko čega bismo se trebali brinuti"

Tonči Huljić jasno je dao do znanja što misli o zabrani koncerta narodnih pjevača u Puli i Osijeku.

Trenutačno, jedna od gorućih tema u državi je zabrana nastupa narodnim pjevačima u Puli i Osijeku, a o svemu se oglasio i Tonči Huljić.

Splitski glazbenik, tekstopisac i skladatelj svoj komentar o cijeloj situaciji dao je za srpske medije.

"Tolika glupost. To su neki šerifi, koji se tu nešto pitaju, krenuli sprovoditi. Prvo gradonačelnik Pule pa je od njega vidio i gradonačelnik Osijeka. Vidjela žaba gdje se konj potkiva pa i ona podigla nogu", rekao je Tonči za Telegraf.rs, pa je ukazao i na jedan apsurd.

"Jučer je Milica Pavlović napravila sjajan koncert u Osijeku. Ništa oko čega bismo se trebali brinuti", poručio je Huljić .

Podsjetimo, gradonačelnik Pule Filip Zoričić zabranio je održavanje glazbenog projekta "Hiljadarka" u pulskoj sportskoj dvorani u sklopu kojeg su trebali nastupiti Ana Bekuta, Zorana Mićanović, Duško Kuliš i Dragan Kojić Keba.

Zoričić je za DNEVNIK.HR objasnio da se na taj potez odlučio zato što ne želi takvu vrstu glazbe u pulskoj javnoj dvorani.

Direktor projekta Mario Cindori reagirao je priopćenjem za medije u kojem je optužio pulskog gradonačelnika da je bio vulgaran i pijan.

"Javio mi se potpuno pijan i kad je čuo s kime razgovora, sasuo je svu salvu uvreda na moj račun. Pokušao sam mirno razgovarati s gospodinom Zoričićem, no on je urlao na mene na telefon, vikao i meni 'da ne želi srpska smeća u svom gradu'. Pokušao sam mu objasniti da je gospodin Duško Kuliš kultni hrvatski pjevač, Dalmatinac, Splićanin, no kad mi je u jednom trenutku počeo 'je*ati srpsku mater', prekinuo sam ja telefonski razgovor", poručio je Cindori u priopćenju te je dodao da su taj razgovor slušale još četiri osobe koje su s njim bile u restoranu jer je uključio zvučnik na mobitelu.

Zoričić je porekao da je bio vulgaran te tvrdi da protiv Srba nema ništa

"Razgovor je bio temperamentan, iako ga se ne sjećam u detalje. Ali nisam nikome psovao srpsku mater, ja se tako nikome ne obraćam. Imam sve poruke, apsolutno sam oko toga miran", rekao je gradonačelnik Pule za DNEVNIK.HR.

"Lani je Đorđe Balašević postao počasni građanin Pule i dobio svoju klupu. Ja godinama surađujem sa srpskom zajednicom grada Pule", istaknuo je Zorčić.

Nastupe pjevača zabrano je i gradonačelnik Osijeka u svojem gradu.

"Koncert koji je postao predmet rasprave neće se održati u gradskom prostoru Osijeka. Osijek je srednjoeuropski grad koji ima naglašenu europsku dimenziju, grad koji se intenzivno razvija u pravu slavonsku metropolu, grad koji ima najveću kulturnu manifestaciju Istočne Hrvatske u vidu Osječkog ljeta kulture koja dokazuje kako kultura i umjetnost savršeno pristaju gradu na Dravi", napisao je gradonačelnik Osijeka Ivan Radić na svojem profilu na Facebooku.

1/27 >> Pogledaji ovu galeriju +22 Celebrity Jasenko Houra snimljen u izlasku s lijepom kćeri koju rijetko pokazuje, no ovo je bila posebna prigoda

1/22 >> Pogledaji ovu galeriju +17 Nekad i sad Djevojke su nekad zbog njih padale u nesvijest, a evo kako izgledaju i što rade 30 godina kasnije!