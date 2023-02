Djevojke su nekad zbog njih padale u nesvijest, a evo kako izgledaju i što rade 30 godina kasnije!

Članovi legendarne grupe The Backstreet Boys snimljeni su u Australiji, gdje počinje njihova nova svjetska turneja naziva DNA.

Članovi jednog od najpopularnijih muških bendova svih vremena The Backstreet Boys stigli su u Australiju uoči početka svoje velike turneje i odmah privukli veliku pažnju obožavatelja.

Nick Carter, AJ McLean i Brian Littrell snimljeni su u hotelu u Perthu u kojem su odsjeli, i to u trenucima opuštanja. Na fotografijama se vidi koliko su se zapravo promijenili i da su godine ostavile nešto traga na njima, no obožavatelji nemaju problema s njihovim prepoznavanjem.

Nakon koncerta u Perthu čekaju ih nastupi u Melbourneu, Sydneyju i Queenslandu kao dio njihove svjetske DNA turneje.

The Backstreet Boys, koji osim Nicka, AJ-a i Briana čine i Howie Dorough i Kevin Richardson, najprodavaniji su muški bend svih vremena, a prodali su više od nevjerojatnih sto milijuna albuma.

Njihova zajednička priča počela je prije 30 godina, a svaki njihov zajednički susret ili nastup kod obožavatelja, ili bolje rečeno obožavateljica, uspijeva probuditi veliku nostalgiju.

Grupa je osnovana 1993. godine na Floridi i dečki se glazbom nisu prestali baviti sve do danas. Diljem svijeta uspjeli su prodati više od sto milijuna albuma, što ih čini najuspješnijim boy-bendom u povijesti. 90-ih godina bili su najveća patnja svih djevojaka diljem svijeta, zbog njih se padalo u nesvijest gdje god bi se pojavili, a svaki put kada bi objavili novu pjesmu prodaja im se podizala za nekoliko milijuna primjeraka.

Njihovi bezvremenski hitovi poput singlova "I want It That Way", "Everybody", "As Long As You Love Me", "Don't Go Breaking My Heart, "Get Down" i mnogi drugi i dandanas se rado pjevuše diljem svijeta.

