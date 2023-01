Shakira je ostala shrvana novim detaljem veze Piquea i njegove nove djevojke: "Očito se osjećala kao kod kuće"

Ljubavna veza Gerarda Piquea i Clare Chie Marti trajala je duže nego što se mislilo, a sve je otkrila slučajna snimka iz 2021. godine.

Vijest o prekidu jednog od nekad omiljenih parova, pjevačice Shakire i nogometaša Gerarda Piquea odjeknula je poput bombe prošle godine, kada se saznalo da on ljubi novu djevojku Claru Chiu Marti.

Da je Gerard pronašao novu ljubav postalo je jasno nakon što su on i Shakira obznanili da se razilaze, no sada je otkriveno kako je njihova veza počela puno ranije nego što se isprva mislilo. Naime, prema pisanju portala Page Six, pjevačica je ponovno shrvana nakon što su njezini obožavatelji uočili Claru Chiu u zoom intervjuu koji je Gerard snimio u svom domu još 2021. godine, istom onom kojeg je dijelio sa Shakirom.

Njoj blizak izvor potvrdio je da je pjevačica shrvana saznanjem da se Clara Chia očito osjećala kao kod kuće u njezinu vlastitom domu, dok je ona u to vrijeme bila odsutna i putovala je s njihovom djecom, ali tada su još uvijek bili zajedno.

"Za nju je poražavajuće saznanje da je afera trajala puno duže nego što je mislila", dodao je izvor za Page Six.

Pique i Shakira objavili su da se rastaju prošle godine nakon 11 godina zajedničkog života tijekom kojeg su dobili dvojicu sinova. Živjeli su zajedno u Barceloni osam godina, ali ona se s djecom vratila u Miami. Njiov prekida opisala je kao nevjerojatno težak i to kada je krajem prošle godine pozirala za naslovnicu magazina Elle.

