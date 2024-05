Društvene mreže gore zbog najjezivije Eurosong izvedbe, koje je vaše mišljenje o ovome?

Zbog predstavnice Irske opet gore društvene mreže, donosimo neke od reakcija gledatelja Eurosonga.

Predstavnica Irske na Eurosongu Bambie Thug ponovno je izazvala lavinu reakcija nastupom u finalu Eurosonga.

Nastupila je 10. po redu, a pjesmu ''Doomsday Blues'' ponovno je pratila koreografija koja je ranije izazvala negodovanje mnogih gledatelja.

Evo kakvi su sada komentari na društvenim mrežama.

Ireland is going to give my nightmares. #EUROVISION — James Webster (@JamesWebsterITV) May 11, 2024

Ireland are absolutely getting all my votes #Eurovision2024 pic.twitter.com/EF7lgwlPUI — Samantha (@samantha_annh) May 11, 2024

The Bambie Thug song is shite and embarrassing. #Eurovision2024 — Ted Neath (@TedNeath) May 11, 2024

BAMBIE THUG SHE IS SERVING AND LEAVING NO CRUMBS #Eurovision2024 — bécasse (@generalbecasse) May 11, 2024

ladies and gentlemen the monarch Bambie Thug🇮🇪🇮🇪🇮🇪 #ESC2024 #Eurovision2024 — Xena la iena🇵🇸🇮🇹|🇮🇪🇦🇲🇱🇹🇪🇸🇬🇷 (@xenalaiena) May 11, 2024

Cancel Bambie Thug Cancel Bambie Thug Cancel Bambie Thug #Eurovision2024 #Eurovision — claudiaclavel𓆩♡𓆪 (@claudiaclavel) May 11, 2024

Mnogi gledatelji su i nakon prvog polufinala Eurosonga kritizirali Irsku optužujući ih za sotonizam, a kakvi su tada bili komentari s društvenih mreža prisjetite se OVDJE.

Bambie Thug je na konferenciji za medije izjavila da je queer i vještica, čime je dodatno skrenula pozornost na sebe.