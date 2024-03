Od privržene braće pa do prve ozbiljne svađe Harryja i Williama, jedan je morao uvijek podnijeti žrtvu: "To je bila uloga koju smo svi mi oblikovali za njega"

Do prvih ozbiljnih problema između odnosa prinčeva Williama i Harryja došlo je 2002. godine kada je mlađi brat zbog ponašanja završio na naslovnicama svjetskih medija, dok stariji nije.

Britanska kraljevska obitelj prolazi kroz jedan od težih perioda u novije vrijeme, no unatoč napisima iz stranih medija da se princ Harry želi ponovno povezati s njezinim članovima, malo toga upućuje da bi stariji brat, princ William dopustio da se to dogodi, barem ne tako skoro.

Udaljenost između njih dvojice postaje sve tužnija s obzirom na to koliko su braća u djetinjstvu bila bliska, no kako ističe kraljevski biograf Robert Lacey, ako sada i stvarno postoji toliko jaz između njih, to nije prvi put da su se William i Harry posvađali.

Prva veća svađa izbila je 2002. godine kada je otkriveno da je Harry pušio kanabis, a što mu je priuštilo brojne sramotne naslove u medijima. Tri godine kasnije mlađi se princ našao u novim problemima i to kada je snimljen u nacističkoj odori koju je obukao za jedan maskenbal, zbog čega se morao javno ispričati i otići na lekcije kod rabina.

Nu tu se nigdje nikada nije spominjao William koji je često bio s njim, pa se Lacey pita, kako to da je Harry uvijek bio kriv za takve incidente.

"Meghan nije bila prvotni čimbenik u odluci princa Harryja da potkopa svoju obitelj. U siječnju 2005. nakon fijaska s kostimom, Harry se osjećao otuđeno. Prijatelji se prisjećaju kada braća nisu razgovarala i da su bili u poprilično ozbiljnoj svađi i to nakon što je Harry navodno preuzeo krivnju, zajedno s prijateljem Guyom Pellyjem, za divlje ludorije u pubu Rattlebone, a u kojima je zapravo glavni bio William.

Autorica i novinarka Katie Nicholl prisjeća se kako joj je jedan kraljevski pomoćnik rekao da je tada po prvi put njihova veza stvarno patila i da su jedva razgovarali i da se Harryju smetala činjenica da se William tako olako izvukao.

"Funkcija starijeg brata bila je da bude savršen bez obzira na to je li doista bio ili nije, a funkcija mlađeg je bila da nas ostale nasmije, žali ili osjeća neodobravanje i u svakom slučaju da se osjećamo potpuno superiorniji od jadnog klinca bez znanja. To je bila uloga koju smo svi mi oblikovali za princa Harryja tijekom godina", zaključila je Katie u razgovoru za Daily Mail.

Inače, Harry je navodno poslao poruku bratu nakon što je njegova supruga Kate Middleton objavila da ima rak, piše Mirror.

''Harry je kontaktirao svog brata. Bilo je nekih tekstualnih poruka, a činjenica da se to dogodilo pokazuje da bi sada moglo doći do stanjivanja leda između dvije posvađane obitelji'', rekla je kraljevska komentatorica Sarah-Louise Robertson za GB News.

Mnogi pišu da Harry i Meghan nisu ni znali za dijagnozu šogorice, ali nekoliko sati nakon Kateine objave poslali su službeno priopćenje i poruku podrške princezi.