Princ William od svoje 12. godine ne smije putovati s obitelji, a sada je otkriven i glavni razlog tome!

Princ William od 12. godine ne smije letjeti s obitelji u istom avionu, a glavni razlog tome pojasnio je njegov bivši pilot Graham Laurie.

Nepisano pravilo da prijestolonasljednici ne lete zajedno u britanskoj kraljevskoj obitelji navodno vrijedi već godinama, a pravu istinu o njemu otkrio je bivši kraljevski pilot Graham Laurie za magazin Hello!, gostujući u njegovu podcastu A Right Royal Podcast.

Umirovljeni pilot otkrio je pritom mnoge tajne letenja i potvrdio kada je i zašto princ William počeo letjeti odvojen od drugih članova obitelji, točnije svog oca kralja Charlesa jer je njegov nasljednik, odnosno tada drugi u redu tron . Dogodilo se to kada je navršio 12 godina, kada je letenje s ocem, majkom i bratom mogao zaboraviti.

"Ja sam uglavnom vozio na odmor, kada su putovali na Mediteran. Zanimljivo je bilo to da su putovali svi zajedno, sve dok William nije navršio 12 godina. Nakon toga morao je letjeti u zasebnom zrakoplovu i uz pismeno dopuštenje Njezina Veličanstva, kraljice Elizabete", otkrio je Laurie.

Na pitanje zašto su princ Charles i princeza Diana odlučili tako 1994. godine odgovorio je da su Do tada vjerojatno mislili da će mu biti preteško putuje sam, no unatoč tome, to su učinili.

1/18 >> Pogledaji ovu galeriju +13 Celebrity Lijepu kćer Davora Radolfija nemamo često priliku vidjeti u javnosti, no zato je sve poglede krala na očevoj promociji!

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Grudi je prekrila samo prozirnom trakom što je većinu zgrozilo, a gađenje je izazvao i još jedan detalj na njoj jer - takva je izašla na ulicu!