Lijepu kćer Davora Radolfija nemamo često priliku vidjeti u javnosti, no zato je sve poglede krala na očevoj promociji!

Davora Radolfija na predstavljanju novog albuma "Novi čovjek sam sutra" došla je podržati kćer Lea.

Pjevač Davor Radolfi u Zagrebu je predstavio novi album "Novi čovjek sam sutra".

Svečana promocija okupila je brojne Davorove kolege, no pažnju je ukrala njegova kći Lea, koju nemam često priliku vidjeti u javnosti.

Lea je također glazbenica i bila je pjevačica sastava Judette, a s ocem je na njegovoj promociji i zapjevala.

Otac i kći su 2020. godine zajedno snimili i duet "Novi čovjek sam sutra", koji se nalazi na Davorovu novom albumu.

Lea se s dečkom Ivanom pojavila i u spotu za pjesmu "Moja Emilija", koju su Davor i Ritmo Loco obradili prošle godine.

Jedan od najvećih romantičara na domaćoj glazbenoj sceni može se pohvaliti i jednim od najdugovječnijih brakova. Srce supruge Jasne zauvijek je zarobio gitarom, u Opatiji bajnoj prije gotovo 40 godina.

"Od prvog dana mi je isti kao danas. Isto mi je bio zgodan, bio je mangupčić i to mi se dosta svidjelo. Lijepo je svirao gitaru, bio je dosta i romantičan", otkrila je gospođa Radolfi jednom prilikom u IN Magazinu. "Bez prave žene, to znaju svi muški, nema šanse da se održi kuća, ona je tu bila glavna. I, evo, sad ti javno priznajem...", nadovezao se Davor.

Jasna i Davor zajedno imaju i kći Saru kojoj je on posvetio svoj veliki hit.

"Kad mi se rodila kćer onda sam napisao to Sara, Sara, onda kad su moju drugu kćer Leu pitali, a tata nije za tebe ni jednu, ona je rekla sve ostale su moje, tako da su onda i Jasnine ove ostale", ispričao je Davor u IN Magazinu.

