Pogledajte tajno mjesto na koje princ Harry bježi od Meghan i problema, bez odobrenja posebne komisije nema pristupa

Prema tvrdnjama dobro upućenih izvora, princ Harry ima svoja tajna mjesta za bijeg od svih problema u Kaliforniji.

U posljednje se vrijeme u nekoliko navrata šuškalo o problemima između princa Harryja i njegove supruge Meghan Markle, a sada su otkriveni dosad nepoznati detalji o njihovu životu u Kaliforniji.

Pogledaj i ovo Bila je glavna! Meghan se posebno sredila za prvi javni izlazak s Harryjem poslije krunidbe, a svi su primijetili i jedan posebni detalj na njoj

Prema pisanju magazina The Sun, princ Harry ima svoju tajnu sobu u jednom luksuznom hotelu u blizini svoje kuće, u koju dolazi sam samcat. No to nije sve, jer ima još jedno mjesto koje koristi za bijeg od svih problema, a to su ekskluzivni i luksuzni bungalovi u Los Angelesu, gdje mu također nitko ne smeta.

Ta se informacija pojavila nakon što par nije objavio niti jednu zajedničku fotografiju povodom pete godišnjice braka, što im je inače bio običaj.

"Harry ondje povremeno boravi bez supruge Meghan i smatra to svojim mjestom za bijeg", izjavili su upućeni izvori.

Harryjevo tajno mjesto ima strogu politiku privatnosti, gostima je zabranjeno fotografirati unutar njega, a preko kamera mobitela gostiju pri ulasku se lijepe naljepnice. Zabranjeno je razgovarati o onome što se vidi ili čuje u klubu ili ometati druge članove kluba.

Glasnogovornik Archewella zanijekao je te tvrdnje, iako je Harryjev bliski izvor sve potvrdio.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Atraktivna Hrvatica pokazala bujnu stražnjicu nasred ulice u Miamiju, a zbog ovakvih je izdanja i postala svjetska senzacija!

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Naša lijepa glumica pokazala tijelo u badiću s izrezima: "Dok sam bila mršava, uvijek sam mislila da sam debela..."