Kontroverzni voditelj u emisiji uživo izgovorio imena članova kraljevske obitelji koji su navodno pričali o boji kože Harryjeve djece

U emisiji uživo britanski voditelj Piers Morgan otkrio je imena dvaju članova kraljevske obitelji koji su navodno pričali koje će boje kože biti sin Meghan Markle i princ Harryja.

Nizozemska verzija nove knjige Omida Scobieja ''Endgame'' o britanskoj kraljevskoj obitelji povučena je iz prodaje jer je navodno u njoj slučajno otkriveno koji je član kraljevske obitelji komentirao boju kože Harryjeva i Meghanina sina Archieja.

Sporni je odlomak izbačen iz engleske verzije knjige, ali stvari su upravo postale još zanimljivije.

Nakon što je jučer ta vijest preplavila britanske medije i internet, Piers Morgan je u svojoj emisiji žestoko kritizirao Scobieja, koji tvrdi da on nije napisao imena navodnih rasista te da su se imena u nizozemskoj verziji pojavila greškom.

Potom je Morgan u emisiji uživo izrekao imena koja se spominju u nizozemskoj verziji knjige, a to su kralj Charles i princeza Kate. Također, isječak iz emisije objavio je i na X-u pred svojih skoro 9 milijuna pratitelja.

''Ako Nizozemci koji ulaze u knjižaru mogu vidjeti ova imena, onda vi, Britanci također imate pravo znati'', rekao je u prilogu.

Piers Morgan decides to name the two members of the Royal Family accused of racism in pulled copies of Omid Scobie's book 👇@piersmorgan | @TalkTV | #PMU pic.twitter.com/CkmMRLYaKO