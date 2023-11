Pogledajte zašto je snimka Meghan i Harryja postala hit na društvenim mrežama, malo su se opustili na hokejaškoj utakmici!

Meghan Markle i princ Harry spojili su ugodno s korisnim te prisustvovali hokejaškoj utakmici u Vancouveru, evo kako su slavili golove svog tima.

Meghan Markle i princ Harry uživali su u hokejaškoj utakmici u Vancouveru te navijali za Canuckse nakon što je princ bacio prvi pak na početku utakmice.

Dvojac je uživao u VIP loži uz vino, a kad je pao prvi gol slavili su i pljeskali te su njihove fotografije brzo postale hit na internetu.

Nakon pobjede njihova tima, Harry je Meghan nasuo čašu vina te su nazdravili i plesali. Snimka njihova slavlja objavljena je i na X-u.

Two points and two new #Canucks fans tonight! pic.twitter.com/tpHDDZg5Il