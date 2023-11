Novinar kojeg zovu i Meghaninim glasnogovornikom našao se na udaru kritika zbog tvrdnji koje je iznio o Williamu i Kate!

Novinar Omid Scobie izdao je svoju drugu knjigu o kraljevskoj obitelji u kojoj je opleo po princu Williamu i Kate Middleton, fanovima se to nikako nije svidjelo.

Britanski novinar i pisac Omid Scobie našao se u žiži zbivanja nakon što je objavio svoju drugu knjigu o kraljevskoj obitelji naziva ''Endgame''.

Autor nove knjige o Meghan Markle i princu Harryju narugao se Williamu i Kate Middleton, a pristaše su skočile u obranu budućeg kralja, izražavajući svoj bijes i frustraciju zbog toga što Omid Scobie prodaje teorije zavjere i prerušene činjenice.

Prijatelji princa od Walesa sinoć su osudili nečuvene izjave koje je izjavio Scobie, a mnogi ga nazivaju i Meghaninim glasnogovornikom.

U odlomcima iz ''Endgamea'', Scobie je rekao da je William dao prednost svojoj lojalnosti monarhiji nad bratom i da je aktivno odavao informacije o Harryju i Meghan kako bi ih potkopao.

Kensingtonska palača šutjela je o bijesu, ali frustracija onih koji su odani Williamu bila je jasna. Jedan izvor potom je rekao Daily Mailu da je Scobiejev prikaz prijestolonasljednika suprotnost Williamovoj osobnosti.

''Oduvijek je bio vrlo škrt na riječima kada je u pitanju njegova obitelj i jasno je dao do znanja svima u svojoj orbiti da se neće dogovarati s medijima'', govori izvor.

''Kao i Harry, on je tužan zbog iskustava iz djetinjstva. To je nešto oko čega su on i Harry ti ujedinjeni.''

Drugi izvor je dodao: ''Jedna je stvar pisati kritiku kraljevske obitelji. To je sloboda izražavanja. Ali druga je stvar širiti teorije zavjere maskirane kao činjenice. Pretpostavka da su kraljevski suradnici iznosili negativne priče o Harryju i Meghan potpuno je izmišljena. Jednostavno se nije dogodilo. Istina je da su svi hodali po ljusci jaja praktički od zaruka pokušavajući ih održati sretnima.''

U svom posljednjem intervjuu za The Sunday Times, Scobie bez daha opisuje Williama kao usijanog čovjeka gladnog moći koji postaje sve spremniji dopustiti palači da izvodi prljave trikove.

Princezu od Walesa Scobie je prozvao neuspješnom i da se previše boji krivo postaviti kako ne bi dobila po nosu.

''Ovo je nečuvena laž. William je neizmjerno ponosan na ono što je njegova supruga postigla. Princeza je bila pokretačka snaga velikog dijela njihovog rada, posebno kada je u pitanju poboljšanje mentalnog zdravlja.''

Upućeni također tvrde da su brojne značajne tvrdnje koje je iznio Scobie jednostavno pogrešne.

U svojoj knjizi Scobie je također govorio o pitanju rasizma i različitosti unutar Charlesova dvora. Podsjetimo, Meghan i Harry optužili su dvoje ljudi u kraljevskim krugovima da su izrazili zabrinutost zbog boje kože princa Archieja, ali tvrdili da ih zakoni o kleveti sprječavaju da ih imenuju.

A Meghan se prethodno bila prisiljena ispričati jer je dovela u zabludu Visoki sud jer se nije sjetila e-pošte koju je razmijenila sa suradnikom kako bi pomogla Scobieju s njegovom prethodnom knjigom koja je prijateljski nastrojena prema Sussexima, ''Finding Freedom'', a ranije je izjavila da s tim nije imala nikakve veze. Zbog toga je Scobie i dobio nadimak da je njen glasnogovornik.

U ''Endgameu'', Scobie otvoreno opisuje privatne razgovore koje je vodio s više članova njihova osoblja. A čak se hvali i kratkim telefonskim razgovorom koji je imao sa samom Meghan nakon što se udala za Harryja.

Na kraju, Scobie, ljut zbog izvještavanja o njegovoj knjizi posljednjih dana, oglasio se i na društvenim mrežama te rekao da je izokretanje činjenica i krivo citiranje njegova intervjua koje se trenutno događa dosegnulo njegovu novu razinu očaja.

Buckinghamska palača ovu je situaciju odbila komentirati.

Scobie, inače, ima 42 godine i svoj novinarski rad fokusirao je na kraljevsku obitelj. U Britaniji tako često ima live javljanja ispred Buckingamske palače, a često je pozvan i kao kraljevski stručnjak u emisije.

