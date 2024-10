Je li veliki slikar bio i veliki manipulator? Brojne žene iz njegovog života poslije se nisu mogle oporaviti

Pablo Picasso često je bio pod povećalom svog osebujnog ljubavnog života, no na mnogima od njih je to ostavilo trag.

Paloma Picasso, jedino preživjelo dijete slavnog slikara Pabla Picassa, našla se pod metama kritika zbog nedavnog intervjua za The Telegraph. 75-godišnja dizajnerica nakita, koja ga je uvijek branila u medijima unatoč lošim odnosima s ocem za vrijeme njegovog života, za britanski medij je ispričala kako ne vidi ništa loše u tome što je njezin otac u 45. godini zaveo 17-godišnjakinju jer po njoj to nije više maloljetno.

Ljubavni život slavnog slikara, koji je preminuo prije 51 godinu, često je bio pod povećalom, što za vrijeme njegovog života, što kasnije, kada se sve više raspravlja o tome je li bio klasičan primjer manipulatora. Tijekom života, bio je dvaput oženjen - za balerinu Olgu Hohlovu (od 1918. do 1935., iako je brak službeno trajao do 1955. jer nije nikad podnesen zahtjev za razvod) i Jacqueline Roque, koja je bila uz njega do kraja života.

Međutim, kada govorimo o samom Picassu, od njegovih mnogobrojnih "ljubavi i muza", najčešće se spominju njih pet. Uz Olgu i Jacqueline, tu su bile njegove dugogodišnje partnerice Marie-Thérèse Walter, mlađa od njega 28 godina, i 40 godina mlađa Françoise Gilot, poznata i kao "jedina koja je uspjela pobjeći". Istodobno, tu je bila i jedna od njegovih najvećih muza, fotografkinja hrvatskog porijekla Dora Maar, koja je zbog ljubavi prema Picassu dobila slom živaca. Tu je bila i šesta žena njegovog života Fernande Olivier, njegova prva inspiracija.

Poslije ovoga svega, dolazimo do tzv. Picassovog prokletstva. Dvije njegove životne partnerice - Roque i Walter - počinile su samoubojstvo nakon njegove smrti, dok su još dvije (Hohlova i Maar) oboljele od depresije i psihičkih problema. Na vidjelo je izašlo i kako postoji manja mogućnost da je Picasso seksualno zlostavljao 13-godišnjakinju koju je neslužbeno posvojio s Olivier. Tu djevojku imena Raymonde ovjekovječio je na slavnoj slici "Les Demoiselles d'Avignon" kao jednu od pet prostitutki na donjem desnom dijelu slike. U vrijeme poslije pokreta #MeToo, Picasso bi vjerojatno bio prozvan zbog manipulacije i zlostavljanja žena.

"Podčinio ih je svojoj životinjskoj seksualnosti, pripitomio, opčinio, progutao i zgnječio na svom platnu. Nakon što je proveo mnogo noći izvlačeći njihovu esenciju, kad bi se osušile, riješio bi ih se", napisala je njegova unuka Marina u knjizi "Picasso, moj djed".

Njegovoj slikarskoj genijalnosti ćemo se diviti još generacijama unaprijed, no inspiracije za istu ostat će vjerojatno ukaljane.

