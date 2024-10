On uvijek izvuče ono najbolje iz poznatih Hrvata, a mi smo pokušali malo više saznati njemu: ''Imam svoju izreku koje se držim...''

Dalibor Bosančić u emisiji Zdravlje na kvadrat uvijek uspije izvući ono najbolje iz naših poznatih osoba, a sad smo mi uspjeli saznati ponešto i o njemu.

Upoznajte Dalibora Bosančića, voditelja naše emisije ''Zdravlje na kvadrat''.

Već ove subote stiže druga epizoda osme sezone emisije na Novoj TV, što sve gledatelji mogu očekivati u novoj sezoni?

''Zdravlje i edukacija ključni su aspekti i ove sezone emisije "Zdravlje na kvadrat". Većina ljudi ne razmišlja o zdravlju. Sjete ga se kad su bolesni, nažalost! Zato ćemo iz tjedna u tjedan govoriti o najbitnijoj stvari na svijetu. Tu smo kako bi pomogli, govorili o prehrani, vježbanju, zdravom stilu života, i to na razumljiv i praktičan način. I u ovoj sezoni želja nam je da gledatelji pronađu informacije koje im mogu biti od koristi u svakodnevnom životu.''

Kako bira teme koje će obrađivati? Pratite li aktualne probleme u društvu ili se fokusira na dugoročne zdravstvene izazove?

''Cilj je emisije kombinirati stvarne, životne priče s edukativnim sadržajem, kako bi se gledatelji što bolje informirali. U odabiru tema, tim emisije uzima u obzir javnozdravstvene brige, poput povećanja svijesti o oralnoj higijeni, prestanku pušenja, debljini, zdravlju crijeva, kardiovaskularnog sustava, ali i dugoročne probleme kao što su preventivna medicina i zdrav način života. Također, emisija se prilagođava sezonskim zdravstvenim problemima. Dodatno, aktualne zdravstvene kampanje ili alarmantni statistički podaci mogu poslužiti kao poticaj za određene teme.''

Postoji li neka tema koja njega posebno zanima, a još je nije obradio u emisiji?

''To je sad otkrivanje uredničkih tajni, ali odlične su mi teme poput mentalnog zdravlja u kontekstu tehnologije, ili recimo klimatske promjene i utjecaj na život i zdravlje te moguća pojava nekih novih bolesti, ali i vraćanje nekih davno zaboravljenih bolesti.''

Dalibor je dosad imao puno gostiju, ali jedna gošća posebno mu se uvukla pod kožu.

''Definitivno gostovanje gđe Ksenije Urličić! Intervju za pamćenje. Mogu u mirovinu nakon njega!''

Kako ga je pohvalila, prisjetite se OVDJE.

Postoji li neki poseban trenutak u životu koji ga je osvijestio o važnosti zdravlja i motivirao da mu se više posveti?

''Kroz godine shvatite ono što sam već naglasio. Zdravlje je najbitnija stvar na svijetu! Godine rada u novinarskom poslu, stres koji taj posao nosi, nauče vas da se čuvate i da ste sebi najbitniji. Pritom mislim da nitko nije vrijedan mojih živaca, niti dopuštam da mi unosi nemir u život. Svakodnevno tako razmišljam, ali i vraćam drugima na način da im ne činim ono što ne želim da učine meni.''

Koje zdrave navike osobno svakodnevno prakticira, a koje bi preporučio našim gledateljima?

''Imam svoju izreku koje se držim: Bolje biti zdravo sam nego bolesno s nekim! Tu mislim na brigu o svom umu. Presretan sam u prirodi, u druženju sa životinjama, dok putujem, upoznajem nove ljude... A tijelo? Slušam ga. Ne jedem što mi ne godi, ne držim se nekih posebnih pravila, ali volim jesti dosta orašastih plodova, salata, sira, svježeg voća, povrća i piti dosta vode. Nisam ovo izrekao zbog emisije. Zaista tako živim.''

Rad s raznim stručnjacima i liječnicima zasigurno donosi puno korisnih informacija. Postoji li neki savjet ili pristup zdravlju koji je usvojio zahvaljujući radu na emisiji?

''Da, da! Recimo naizmjenično tuširanje toplo - hladnom vodom. Krenem s toplom i zadnje dvije, tri minute se tuširam hladnom vodom. Nakon toga sam pokretljiviji, brži, pun energije. No, savjet za druge - prije nego li pokušate tako nešto otiđite na pregled kod kardiologa!''

Što ga najviše brine u vezi sa zdravljem u današnjem svijetu, osobno i profesionalno? Postoje li zdravstveni trendovi koji ga osobno zabrinjavaju?

''Klimatske promjene i bolesti koje mogu donijeti. Izumiranje određenih vrsta biljaka, ali i životinja. Mogućnost da neku hranu na ovom podneblju više nećemo moći uzgajati. Bacanje hrane. I nebriga! Većina ljudi razmišlja na način "to se tamo negdje događa"!''

A što njemu osobno znači "zdrav život"?

''Jedno bez drugog ne ide! U zdravom je tijelu zdrav duh!''

Malo tko zna da je Dalibor već djed, a kako unuci reagiraju kad ga vide na televiziji? Šokiraju li se ljudi kad čuju da je djed?

''Prije je bilo uzbuđenja. Kako su stariji postalo im je svejedno. Navikli su se. Najbitnije su igračke koje će dobiti. Godi, i da se ne lažemo malo ego radi, kad me vide s klincima van i misle da sam im tata, a ne djed! Dosta smo odvojeni, jer su u drugom gradu. I bilo što da se dogodi u mom privatnom životu, a događa se, oni bit će, i uvijek su moji. Volimo se, unatoč nekim promjenama.''

Ima li kakav hobi, što voli raditi u slobodno vrijeme?

''Vječni zaljubljenik u prirodu, životinje, mir, dokumentarce, dobre serije i SF filmove.''

Naše čitateljice bi zasigurno zanimalo, koji je njegov trenutni ljubavni status?

''Životne promjene, odgovor gore! Nakon dugog braka, solo sam i tako će ostati do daljnjeg!''

Crtice iz svog života često dijeli na Instagramu, gdje ima preko 100 000 pratitelja. Tako smo vidjeli da je ovo ljeto proveo na raznim destinacijama.

''Nakon dugo godina otputovao sam na ljetovanje po svom guštu. Dva i pol mjeseca bio sam izvan Hrvatske kako bih upoznao, za mene, neke egzotične krajeve. Pritom sam razbio mnoge predrasude, upoznao divne ljude, druge kulture, povijest, običaje, hranu. Disao sam punim plućima i osjećao svu slobodu ovoga svijeta. Prešao sam automobilom 15 tisuća kilometara. Preko Srbije došao u Bugarsku, a zatim Turska, Grčka, Sjeverna Makedonija, Kosovo, Albanija, Crna Gora. Put me nakon toga odveo u Italiju, Sloveniju, Austriju. Spavao sam od hotela, privatnog smještaja, do šatora. Budio se, baš u šatoru pokraj Crnog mora, skakao, plivao, valjao se po pijesku. Osjećao sam se, često, kao dijete. Procesuiram u glavi još uvijek sve to! Život je jedan, i živite svoj život, ne tuđi!''

