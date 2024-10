Popularna voditeljica pohvalila se kako govori pet stranih jezika, javno objavila svoj životopis: ''Vodeća figura u srpskim medijima''

Voditeljica Jovana Jeremić otkrila je da uskoro putuje u New York, a tim povodom otkrila i da govori pet stranih jezika.

Srpska voditeljica Jovana Jeremić na svom Instagram profilu javno je podijelila svoj životopis.

Naime, Jovana uskoro putuje u Ameriku kako bi pratila tamošnje izbore za predsjednika, a tim povodom pohvalila se i svojim vještinama i iskustvom.

Sebe je nahvalila kao ''dinamično televizijsko lice koje je značajno utjecalo na medijsko područje na Balkanu'', a posebnu pozornost ukralo je popis stranih jezika koje govori.

Napisala je da ih zna čak pet: srpski, hrvatski bosanski, španjolski i engleski.

Dodala je i kako je ''vodeća figura u srpskim medijima''.

Jovana će ove godine izvještavati uživo s predsjedničkih izboriau Sjedinjenim Američkim Državama 5. studenog 2024. godine.

U Ameriku neće ići sama, već će snjom poći kolega s televizije "Pink".

''Naša televizija imat će svoje ljude u Americi koji će pratiti izbore. Da kažem ekskluzivno, jedan od onih koji će pratiti izbore, koji će izvještavati direktno iz Amerike za Pink televiziju sam upravo ja'', otkrila je Jovana nedavno, pa dodala:

''Kad završim jutarnji program, 3. studenog, putujem za Ameriku. To je bio moj najveći san! Jedina želja za moj 34. rođendan bila je da otputujem u Ameriku, da vidim Washington i New York. To mi se ostvaruje. Mi ćemo od rujna krenuti s kampanjom, to će na našoj televiziji biti vrlo propraćeno jer američki izbori nisu samo američki, već svjetski'', rekla je, prenosi Blic.

Jovana Jeremić je među najpoznatijim licima televizije Pink, a koliko zaradi, otkrijte OVDJE.

A prije nekoliko tjedana izazvala je gomilu komentara jer je iznijela mišljenje o privođenju Severine na srpskoj granici. Više pročitajte OVDJE.

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Zanimljivosti Zavirite u stan kandidatkinje za predsjednicu Hrvatske, koji dijeli sa suprugom Milom Kekinom i dvoje djece!

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Celebrity Unuka najbogatijeg čovjeka na svijetu zapanjila velikom transformacijom, ovako je nekad izgledala!

Ovog slatkiša iz hit-franšize danas nećete prepoznati, nakon ove uloge teško je obolio i morao se povući iz javnosti

Seve se javila iz prekrasnog Sarajeva, a zbog kombinacije je dobila gomilu komplimenata: ''Prezgodna si u tom odijelu''

Pogledaji ovo Celebrity Kontroverzna srpska voditeljica u mini badiću pokazala sve atribute ispred luksuzne vile koju dijeli s imućnim partnerom!

Pogledaji ovo Celebrity Kontroverzna srpska voditeljica koja se dotakla Sevke pokazala noge u mini haljini s izrezom i gore i dolje!