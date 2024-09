Popularna srpska voditeljica otkrila koliko zaradi u sat vremena: ''Ja sam biznis žena, za čišćenje kupaonice plaćam čistačicu''

Srpska voditeljica Jovana Jeremić otkrila je da ne voli čistiti svoju kuću te kolika je njena zarada.

Jovana Jeremić poznata je srpska voditeljica koja svojim komentarima često nasmijava publiku, ali i potiče rasprave. Ovog puta sve je iznenadila otkrivši koliko zaradi u sat vremena.

Voditeljica je govorila kako ne voli raditi kućanske poslove jer je to za nju gubljenje vremena.

''Uvijek sam bila kći gazde i znam poštovati novac. Neće novac svakog, bira u čije ruke ide i voli ljude koji ga poštuju, ali koji ne ovise o njemu. To je filozofija koju me je moj otac naučio, kojeg su uvijek htjele pare. Uvijek je govorio da mi novac ne smije uzeti dušu, da poštujem svaki eur, da bi me pare voljele. Milijun puta mi se događalo da mi novac nije prioritet. Posao koji radim ne radim zbog novca, na televiziji sam godinama radila bez eura, ali su pare izabrale doći mi u ruke jer su me uvijek voljele i vole me i dandanas'', rekla je, prenosi Scena.

A evo i koliko zaradi.

''Tata mi je govorio da su uvijek imali para dok sam živjela kod njih, a kad sam otišla gomilica se počela smanjivati, ali dobro. Sad sam tu kako bih im pomogla. Trudim se ne provoditi mnogo vremena u kući jer vrijeme u kući izgubljen novac. Ja sam biznis žena i za sat vremena više volim zaraditi 200-300 eura nego oribati kupaonicu i usisavati kuću jer za to ću platiti ženu 5-6 eura, jeftinije mi je tako'', priznaje Jeremić.

Podsjetimo, Jovana je nedavno dobila jako skup poklon od partnera. O čemu se radi, pisali smo OVDJE.

A prije nekoliko tjedana izazvala je gomilu komentara jer je iznijela mišljenje o privođenju Severine na srpskoj granici. Više pročitajte OVDJE.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Veliko slavlje u domu Aleksandre Prijović, njena majka nije mogla suspregnuti emocije: ''Moja mala djevojčica...''

1/35 >> Pogledaji ovu galeriju +30 Celebrity Ne, ovo nije fotošop! Besprijekorno lice Madonne u zadnjem izlasku sve je zapanjilo, evo kako je izgledala prije samo mjesec dana!