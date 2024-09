Kontroverzna srpska voditeljica raspričala se o vili koju joj je kupio novi partner: ''To je zato što su me dirali gdje ne treba!''

Jovani Jeremić partner je nedavno kupio vilu, a ona je sada otkrila pokoji detalj o ovoj nekretnini.

Kontroverzna srpska voditeljica Jovana Jeremić često se na društvenim mrežama hvali luksuznim poklonima. Nedavno je tako otkrila da joj je partner, biznismen Dragan Stanković, kupio vilu.

Poznato je da je vila smještena u srpskom naselju Grocka, a nosi i posebno ime - ''Vila Jovana''. Mnogi su se odmah zapitali je li luksuzna nekretnina upisana na njeno ime, a ona je sada srpskim medijima otkrila istinu.

''Moja vila je dobila i lokaciju na Googleu. Koju poznatu osobu znate da ima isto to? Pa samo kraljica sharea. To je zato što su dirali gdje ne treba. Je li moje, nije moje, na čije je ime? To je sada geografski pojam. To je sada mjesto okupljanja, mjesto gdje se ide u bitku'', rekla je između ostalog Jovana za Toxic TV, prenosi Blic.

Voditeljica je rekla da je njena vila čak upisana u Google kartama. I uistinu je tako. Ako odete na karte i upišete ''Vila Jovana Jeremić'' izbacit će vam točnu lokaciju luksuzne vile, a ispod je i link koji vodi na Instagram voditeljice.

Luksuzna vila ima veliki bazen, voćnjak i prekrasan pogled.

''Dragan je Jovanu oduševio poklonom. Dao joj je slobodu da njihov budući kutak uredi kako ona želi. Iako je ona bila spremna da financijski sudjeluje u opremanju, on joj to nije dopustio, samo joj je rekao da izabere što želi i naruči. Ona je to shvatila ozbiljno i za samo dva tjedna potrošila je 70.000 eura na namještaj, bijelu tehniku, kupaonicu, električne uređaje, oazu pored bazena'', rekao je izvor za Blic.

Podsjetimo, Jovana je pred kraj 2022. godine obznanila da se razvela od supruga Vojislava Miloševića te da je spremna za novu ljubav i novi brak, a čini se kako je to sve upravo sada našla sa Draganom Stankovićem.

