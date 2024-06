Kontroverzna srpska voditeljica u mini badiću pokazala sve atribute ispred luksuzne vile koju dijeli s imućnim partnerom!

Jovana Jeremić otkrila je detalje novog doma u Beogradu koji dijeli s partnerom Draganom, a njih dvoje često su tema u tamnošnjim medijima.

Srpska voditeljica Jutarnjeg programa na televiziji Pink Jovana Jeremić česta je tema na društvenim mrežama, a nakon što je uplovila u ljubavnu romansu s biznismenom Draganom Stankovićem, o njoj se samo još više piše.

Jovana je često isticala kako muškarac treba svojoj ženi omogućiti skupocjeni nakit, automobile i stanove, a čini se da joj se želja ostvarila s obzirom na to da je vlasnica vile.

"Ovdje je uživanje. Ovdje je moja oaza, vila 'Jovana'. Pronašla sam mir izvan Beograda, kad se zaželim, imam svoj stan, Lea kreće u predškolsku od rujna, imam još godinu dana lufta, poslije krećemo u školu. Odavde do grada treba mi 20 minuta, najviše pola sata. Ja odavde idem na posao", rekla je za Blic Jovana, koja je pozirala u oskudnom kupaćem kostimu u dvorištu skupocjene vile, a potom fotografije objavila na Instagramu.

"Kuću smo kupili gotovu, ali moja glavna želja je bila da kuća ima pogled na vodu, odavde se vidi Dunav. Meni je potrebna priroda, ali voda je presudna. Bazen je bio u okviru kuće. Moja je duša ovdje potpuno mirna. Iza nas su vinogradi, ja jako volim vinovu lozu. Nikad se ne zna hoćemo li započeti neki biznis s vinom. Grožđe je odlično rodilo, krajem kolovoza je berba", dodala je.

Jovana je progovorila i kako provodi slobodno vrijeme nakon posla.

"Uživamo, gledamo televiziju, ja treniram, Dragan se sunča sa mnom, to je naš ritual. Kad završim emisiju, ja spavam na lijevoj, a on na desnoj ležaljci i mazi me. Mi dosta vremena provodimo zajedno, mene više nema u gradu. Prošla sam sve i svašta, sad mi je potreban mir koji imam s njim", istaknula je voditeljica.

