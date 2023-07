Procurili dosad nepoznati detalji o ponašanju Kate Middleton, evo zašto ju je nakon obiteljske izdaje poslušala i kraljica Elizabeta!

U knjizi Valentinea Lowa "Courtiers: Intrigue, Ambition, and the Power Players Behind the House of Windsor" otkriveni su novi detalji o princezi Kate Middleton.

Princeza Kate Middleton slovi kao miljenica britanske javnosti, čiji članovi već sada jedva čekaju da postane njihova kraljica, a svaki detalj iz njezina života čeka se s nestrpljenjem.

Posebno su zanimljive najnovije tvrdnje anonimnih izvora s dvora koji govore da je upravo Kate čvrsta ruka Buckinghamske palače te da ona donosi konačne odluke o imidžu kraljevske obitelji. O toj temi piše i autor Valentine Low, koji u svojoj knjizi "Courtiers: Intrigue, Ambition, and the Power Players Behind the House of Windsor" navodi kako je Kateine savjete slušala čak i pokojna kraljica Elizabeta.

On piše kako je Elizabeta čak promijenila svoju izjavu nakon što su se princ Harry i Meghan Markle okomili na obitelj tijekom intervjua kod Oprah Winfrey, i to zato što joj je Kate to sugerirala, s uputom da ne bude blaga prema njima.

"Kate je bila ta koja je jasno rekla: 'Povijest će suditi o ovoj izjavi i ako se ova fraza "sjećanja mogu varirati" ili neka njoj slična ne upotrijebi, sve što su rekli bit će prihvaćeno kao istina'", piše Low.

On u knjizi otkriva i kako Kate u javnosti ima blagi pristup prema svima, ali da je puno ozbiljnija i čvršća pri donošenju odluka iza zatvorenih vrata.

"Ne dobiva onoliko zasluga koliko bi trebala jer je toliko suptilna u svom stavu. Ona igra igru na duge staze. Uvijek je imala cilj i mantru: 'Ovo je moj život i povijesni put i ja ću jednog dana biti kraljica'", zaključio je Low.

A Kate je nedavno osvojila nove simpatije javnosti, i to na konjskim utrkama Royal Ascot 2023., a društvo joj je pravio suprug, princ William. Činilo se da se Kate dobro zabavlja razgovarajući s vojvotkinjom od Edinburgha i Judi Dench u svečanoj loži, a malo se i opustila kada je mislila da je nitko ne gleda, pa je Williama drsko udarila po njegovoj pozadini, što su zabilježili i fotografi.

Kraljevski je par nedavno uhvaćen u još jednom tipičnom trenutku za brojne supružnike, i to na vjenčanju jordanskog prijestolonasljednika Husseina i njegove nevjeste, arhitektice Rajwe Alseif.

Kamere su 40-godišnjeg Williama i 41-godišnju Kate uhvatile kada su pozdravljali mladence, a u snimci se vidi kako princeza živahno čavrlja s mladenkom dok je William riječima, odnosno tipičnim britanskim izrazom chop, chop i gestom požuruje i poručuje joj da skrati priču. No njegova supruga nije se dala smesti, nije niti doživjela njegovu laganu nervozu, već je lijepoj Rajwe davala komplimente na račun izgleda.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Naša bivša voditeljica pokazala tijelo u badiću: "Je l' postoji savršenija žena od tebe?"

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Nekad i sad Čudno lice Toma Cruisea opet je sve o čemu se priča, pogledajte prizore koji su zapanjili sve koji su vidjeli ove njegove najnovije fotografije!