Izazivala je bijes svojim načinom života, a sada su procurili nepoznati detalji o užasu kojima su svjedočili članovi njene obitelji

Elizabeth Taylor bila je jedna od najpopularnijih glumica svih vremena, a privatnim životom često je izazivala bijest javnosti te su je zbog stila života nerijetko prozivali, a u novoj biografiji otkriveni su dosad nepoznati i pomalo šokantni detalji.

Sin legendarne holivudske glumice Elizabeth Taylor, Christopher Wilding progovorio je o lošim navikama svoje majke u njezinoj novoj autobiografiji, u kojoj otkriva sve detalje o njezinoj teškoj borbi s alkoholizam i zlouporabi lijekova protiv bolova.

Pogledaj i ovo Elizabeth i Richard Fatalna ljubav koja nikada nije umrla: Holivudska ljubavna priča stoljeća koja je postala mit

Elizabethin sin Christopher, kojeg je dobila u drugom braku s britanskim glumcem Michaelom Wildingom, boravio je s njom u impozantnoj vili u Washingtonu koju je dijelila sa svojim šestim suprugom Johnom Warnerom, senatorom iz Virginije, a nedavno se prisjetio što se dogodilo jednog zlokobnog dana.

"Pitala me mogu li doći u njezinu spavaću sobu da joj nešto pomognem. Već je bila pod priličnim utjecajem nečega, pokazala mi je na mjesto na bedru i pitala bih li joj dao injekciju", prisjetio se.

Poput mnogih u njezinoj obitelji, Christopher je s užasom gledao kako je Elizabeth, tada u svojim kasnim 40-ima, pala u ozbiljan problem s alkoholizmom i zlouporabom lijekova protiv bolova. Ali ubrizgavanje lijeka za njega je bilo previše.

"Suočavanje s ovim scenarijem isisalo je sav zrak iz mene i rekao sam joj da mi je žao - ali da joj apsolutno ne mogu pomoći s time", otkrio je i dodao da ga je tada pogledala mrtvim, ali razočaranim očima, umirila ruku - i sama zarila iglu u nogu. Christopher više nije mogao podnijeti gledati majčin pad i pobjegao je kući u Kaliforniju.

Njegovo jezivo sjećanje jedan je od mnogih šokantnih detalja otkrivenih u knjizi "Elizabeth Taylor: The Grit And Glamour Of An Icon", inače njezinoj prvoj autoriziranoj biografiji.

Jedanaest godina nakon smrti jedne od najvećih holivudskih filmskih ikona, spisateljica Kate Andersen Brower dobila je pristup članovima njezine obitelji i prijateljima koji nikada nisu javno govorili o njezinim problemima, kao i uvid u njezina privatna pisma i dnevnike. Obitelj je tako željela, kao i sama spisateljica, baciti pozitivnije svjetlo na glumicu koju općenito pamte po ponašanju razmažane dive i sklonosti pretjerivnaju.

Udavala se osam puta za sedam muškaraca i sakupila jednu od najvrjednijih svjetskih kolekcija nakita, milijune dolara je potrošila na odjeću i nakit, a poznato je i da nikad nije putovala s manje od 25 komada prtljage.

Zvijezda "Kleopatre", "Mačke na vrućem limenom krovu" i "Mjesta pod suncem" za mnoge je nažalost ostala oličenje holivudske vulgarnosti i samozaljubljenosti i po motu da je "više uvijek više".'

Svaki pokušaj da je se prikaže u pozitivnijem svjetu, zato nije nimalo lak. Brower ju pokušava predstaviti kao feminističku ikonu koja se, za razliku od svoje navodno suparnice Marilyn Monroe, borila protiv ukorijenjene mizoginije Hollywooda, umjesto da postane njezina žrtva.

Spisateljica također tvrdi da se, koliko god nečuveno bilo njezino ponašanje, iskupila 1980-ih kao neumorna borkinja za ljude koji žive s HIV-om na vrhuncu epidemije side, prikupivši više od 270 milijuna dolara za tu svrhu.

Ipak, najveće otkriće biografije odnosi se na razmjere Elizabethine zlouporabe droga, koju čak nije uspjela pobijediti ni nakon boravka u klinici za odvikavanje Betty Ford.

Do 1990. godine tri su njezina liječnika optužena da su joj prepisivali lijekove koji izazivaju ovisnost u epskim razmjerima. Napisali su joj 1000 recepata za 28 lijekova samo između 1983. i 1988. godine. Sin Christopher otkrio je da bi ona čak telefonski razgovarala s njime tijekom dodjele Oscara, moleći ih u suzama za veće doze.

Uz viski, votku i šampanjac gutala je tablete za spavanje i analgetike, ali voljela je posegnuti i za kokainom, kanabisom i amil nitratom.

"Otišla bi u krevet napuhana, neusredotočena, nesposobna hodati ravno, govoreći dječjim glasom", prisjetio se njezin sin Christopher.

Elizabeth Taylor bila je jedna od najvećih zvijezda klasičnog Hollywooda, a svojom ljepotom očaravala je sve gdje god da se pojavila. Karijeru je započela još kao djevojčica 40-ih godina, a bila je najveća ikona Hollywooda 50-ih i 60-ih godina. Sve do smrti ostala je jedna od navećih glumica, a Američki filmski institut ju je 1999. godine proglasio sedmom najvećom glumicom svih vremena.

Nakon što se godinama borila s lošim zdravljem, Elizabeth Taylor je preminula od posljedica srčanog udara 2011. godine, a imala je 79 godina.

