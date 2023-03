Slovili su kao zlatni par i sve se činilo kao prava idila, ali onda je između njih je stao poprilično bizaran razlog i sve uništio

Ljubavna priča Toma Cruisea i Nicole Kidman činila se kao prava idila u holivudskom svijetu, ali nakon 11 godina braka njihovoj je ljubavnoj priči ipak došao kraj.

Nedolazak Toma Cruisa na ovogodišnju dodjelu Oscara kako bi izbjegao susret s bivšom suprugom Nicole Kidman, bila je jedna od glavnih tema nakon svečanosti, a nama jedan od razloga da se prisjetimo njihove zanimljive ljubavne priče.

55-godišnja Nicole bila je jedna od zvijezdi s A-liste koja je pozirala na tepihu boje pjenušca sa svojim sadašnjim suprugom Keithom Urbanom i ocem njezino dvoje biološke djece, dok Toma nije bilo na vidiku iako je njegov film "Top Gun: Maverick" imao šest nominacija.

Upravo je to bio razlog za pretpostaviti da će se Tom pojaviti na dodjeli, no umjesto toga, on njega nije bilo traga ni glasa i to upravo zbog Nicole, kako saznaje Daily Mail.

Bivši supružnici razveli su se 2001. godine, navodno zbog njezinog odbijanja da mu se pridruži u Scijentološkoj crkvi, a priča se da je glumac izbjegao ovogodišnju dodjelu Oscara nakon što je otkrio da je ona na popisu uzvanika.

"Tom nije bio tamo jer je ona bila tamo, a on nije želio naletjeti na nju", izjavio je njemu bliski izvor za Daily Mail nakon dodjele.

Nicole i Tom slovili su kao jedan od stabilnijih holivudskih parova i činilo se da su pronašli tajnu bračne dugovječnosti koja je u Hollywoodu rijetka, uz to su bili i jedni od najpopularnijih, ali i najomiljenijih. Vijest o njihovu razvodu odjeknula je poput bombe u medijima i među njihovima obožavateljima koje su ostavili u nevjerici.

Vjenčali su se 1990. godine i u braku su bili čak 11 godina, a ubrzo nakon vjenčanja usvojili su dvoje djece, kćer Bellu 1992. godine, a sina Connora 1994. godine. Djecu su oduvijek čuvali daleko od očiju javnosti i o njima se malo znalo.

Iako je sve isprva bilo idilično, između dvoje megapopularnih glumaca stala je Tomova pomalo bizarna religija - scijentologija. Nicole je oduvijek odbijala postati scijentologinjom jer joj se nisu sviđali stega i pravila koja se nameću, pa se Tom počeo udaljavati od nje.

Kao zakleti scijentolog, Tom je odlučio da će i njihovu djecu odgojiti u skladu s tom religijom, pa je tako i bilo. Nicole se u jednom trenutku počela osjećati isključeno iz njihove rutine i vrijednosnog sklopa, pa je došlo do zahlađenja odnosa.

Bella i Connor odjednom su svoju majku, ženu koja ih odgaja, počeli nazivati "supresivnom osobom", što je službeni scijentološki termin za osobe koje nisu vjernici, tj. nisu članovi zajednice scijentologa. Prema njihovu vjerovanju, scijentolozi bi trebali izbjegavati svaki bliži kontakt s osobama koje su "supresivne", što je kasnije imalo znatan utjecaj na živote te obitelji.

Kada je došlo do iznenadnog razvoda koji je zatražio upravo Tom, sud je puno skrbništvo nad djecom dodijelio njemu, i to baš zato što su bili vjernici čija je sveta dužnost izbjegavati osobe koje nisu scijentolozi.

Ipak, u intervjuu iz 2016. godine Nicole je rekla kako se pravi razlog propasti njihova braka krije u činjenici što se nikada u tih 11 godina nije osjećala potpuno prirodno i slobodno. Njihov razvod bio je brz i iznenadan. Iako su imali probleme u braku, Nicole navodno nije očekivala da će ju Tom napustiti, a učinio je upravo to. Podnio je papire za razvod i zauvijek napustio njihov dom. Kidman je ostala slomljena srca sama u kući, a Tomov stručnjak za odnose s javnošću objavio je javnosti da se rastaju samo 24 sata nakon što je Nicole to saznala.

Nicole se 2006. ponovno udala i u sretnom je braku s pjevačem Keithom Urbanom, s kojim je dobila još dvoje djece, a Tom Cruise oženio se glumicom Katie Holmes i dobio s njom kćer Suri, koju ne viđa od razvoda s Holmes 2012. godine.

