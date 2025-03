Ako tražite promjenu u životu, morate pogledati ove filmove!

Inspirativni filmovi o promjenama, avanturama i hrabrim odlukama savršeni su za proljetno raspoloženje. Ako tražite motivaciju za promjenu ili samo želite dobar film, imamo savršen popis za vas…

Proljeće je vrijeme kada priroda odluči da je vrijeme za novi početak – pa zašto ne bismo i mi?! Ako ste zaglavili u hibernaciji, možda je pravi trenutak da potražite inspiraciju na ekranu jer filmovi koji govore o buđenju, svježim počecima i odvažnim odlukama mogu nas potaknuti da i sami zakoračimo u nešto novo, piše Kinofilm.

Naime, s obzirom na to da se proljeće često koristi kao metafora za promjene, nije nimalo neobično da "proljetne pogurance" možemo naći i u brojnim filmovima. Ako je o klasicima riječ, treba svakako spomenuti mjuzikl Moje pjesme, moji snovi (The Sound of Music, 1965.), u kojem Julie Andrews svojim optimizmom i pjesmom donosi svjetlo u živote obitelji Von Trapp, ili zatvorsku dramu Iskupljenje u Shawshanku (The Shawshank Redemption, 1994.), u kojem nam Tim Robbins poručuje da i kad pomislimo za izlaza iz mučne situacije nema, on ipak postoji. Tu je i tragikomedija Forrest Gump (1994.), priča o neumornom koračanju naprijed bez obzira na prepreke, ili pak drama Dobri Will Hunting (Good Will Hunting, 1997.), film o pronalasku vlastitog puta i hrabrosti da se zakorači u nepoznato. Iako različite, ove priče dokaz su da uvijek možemo krenuti ispočetka, bez obzira na to što nam je život do sada donio.

Ovom prilikom podsjećamo tek na nekoliko nešto novijih naslova, objavljenih u posljednjih 20-ak godina, koji također promoviraju ideju ponovnog rađanja i izlaska iz zone komfora. Bilo da se radi o nepredvidivim putovanjima, neustrašivim odlukama ili pronalasku vlastitog glasa, ovi filmovi podsjećaju da nikada nije kasno za novi početak – jer, kao što kaže legendarni stih iz Moje pjesme, moji snovi: "Let's start at the very beginning, a very good place to start".

1. Divljina (Wild, 2014.)

Foto: Fox Searchlight Pictures Foto: PR

Ova biografska avanturistička drama donosi inspirativnu priču o osobnom ponovnom pronalasku i unutarnjoj snazi. Režirao ju je Jean-Marc Vallée, i inače poznat po filmovima koji se bave emotivnim promjenama likova, a glavnu ulogu tumači Reese Witherspoon, koja je za ovu ulogu nominirana za Oscara. Temeljen na memoarima Cheryl Strayed, film prati mladu ženu koja, nakon tragičnih gubitaka i osobnih posrnuća, kreće na 1.770 kilometara dugu pješačku avanturu Stazom pacifičkih vrhova (Pacific Crest Trail). Njezino putovanje kroz divljinu postaje metafora za "čišćenje" prošlosti i pronalazak novog početka. Uz Witherspoon, od glumačke ekipe treba spomenuti i Lauru Dern, koja je za ulogu Cheryline majke također nominirana za Oscara.

Dakle, Divljina na dirljiv i sirov način prikazuje kako priroda, samoća i upornost mogu donijeti iscjeljenje i novi početak, podsjećajući nas da je ponekad jedini izlaz iz tame – hrabar korak prema nepoznatom.

2. Jedi, moli, voli (Eat Pray Love, 2010.)

Foto: Sony Pictures Releasing Foto: PR

Jedi, moli, voli biografska je romantična drama koja je savršen podsjetnik da je ponekad potrebno potpuno promijeniti okruženje kako bismo pronašli sebe. Julia Roberts u glavnoj ulozi tumači Liz Gilbert, ženu koja nakon bolnog razvoda odlučuje ostaviti sve iza sebe i krenuti na putovanje života – kroz Italiju, Indiju i Indoneziju – u potrazi za užitkom, duhovnim smirenjem i ljubavlju. Film je režirao Ryan Murphy, poznat po serijama poput Glee i American Horror Story, a temeljen je na istoimenom autobiografskom bestselleru Elizabeth Gilbert. Iako film nije bio miljenik kritike, postao je hit među gledateljima, osobito onima koji vole priče o osobnim promjenama. Uz Roberts, glumačku postavu čine Javier Bardem, James Franco i Richard Jenkins, koji je za ulogu u ovom filmu bio nominiran za nagradu SAG.

Stvarne lokacije u filmu – od Rima do Ubudskih rižinih terasa – osjećaj avanture i transformacije čine intenzivnim, baš kao što je i poruka filma: nikad nije prekasno krenuti ispočetka, prepustiti se nepoznatom i pronaći sreću – bilo u tanjuru tjestenine, meditaciji ili neočekivanoj ljubavi.



3. Tajni život Waltera Mittyja (The Secret Life of Walter Mitty, 2013.)

Foto: 20th Century Fox Foto: PR

Svi one koji sanjaju o nečem većem, ali još uvijek nisu napravili prvi korak, moraju pogledati ovu filmsku avanturu koja nas vodi od Islanda do Himalaje.

Ben Stiller, koji ujedno i režira film, tumači Waltera, povučenog zaposlenika časopisa Life koji dane provodi izgubljen u maštanjima o hrabrim pothvatima – sve dok mu život ne pruži priliku da napokon proživi svoju maštariju. Na putovanju koje ga vodi Europom i Azijom, Walter otkriva koliko je stvarni svijet uzbudljiviji od snova. Film se ističe vizualno spektakularnim kadrovima, bez korištenja CGI-ja, odnosno snimljenima na stvarnim lokacijama, a njegova inspirativna priča o izlasku iz zone komfora osvojila je srca gledatelja diljem svijeta. Iako nije bio miljenik kritike, postao je kultni feel-good film, a njegova poruka – da nikada nije kasno za promjenu – savršeno ga smješta na ovu listu. Jer ponekad, da bismo pronašli sebe, moramo se izgubiti u svijetu.

