Poznato je zašto se Tom Cruise odbio pojaviti na Oscarima, želio je izbjeći susret s osobom koju nikako ne želi vidjeti

Strani mediji prenose da Tom Cruise na ovogodišnju dodjelu Oscara nije došao zbog svoje bivše supruge Nicole Kidman.

Američki glumac Tom Cruise propustio je ovogodišnju dodjelu Oscara unatoč tome što je njegov film "Top Gun: Maverick" imao šest nominacija, a njegov nedolazak jedna je od gorućih tema jer je procurio pravi razlog njegova nepojavljivanja.

Prema pisanju stranih medija 60-godišnji Tom nije prisustvovao dodjeli kako bi izbjegao neugodni susret sa svojom bivšom suprugom Nicole Kidman, s kojom je u braku bio 20 godina, iako se prvotno pričalo da neće doći jer je prezauzet snimanjem svojega novog filma "Nemoguća misija - obračun mrtvih, 2. dio".

Tomov film bio je nominiran u šest kategorija, uključujući i onu za najbolji film, no unatoč tome nije se pojavio.

"Tom nije došao jer je Nicole bila tamo, a on je ne želi sresti", izjavio je dobro upućeni izvor za Daily Mail.

Bivši supružnici razveli su se 2001. godine, i to navodno zbog njezina odbijanja da mu se pridruži u Scijentološkoj crkvi, čiji je aktivni član, a na istom se mjestu u javnosti nisu pojavili već godinama. Scijentološka crkva špijunirala je Nicole s namjerom da raskine njezin brak s Tomom, otkrio je to bivši scijentolog Mike Rinder u svojoj novoj knjizi "A Billion Years: My Escape From a Life in the Highest Ranks of Scientology".

Vođe crkve očajnički su ih pokušavale razdvojiti jer su se pribojavale kako bi ga ona mogla odvući od kontroverznog religijskog pokreta čiji je najpoznatiji predstavnik. Na taj potez odlučili su se nakon što je Tom prestao uzvraćati pozive religijskom vođi Davidu Miscavigeu dok je s Nicole snimao film "Oči širom zatvorene", izvijestio je svojevremeno Daily Mail.

Miscavige je postao sumnjičav jer Nicole nije pokazivala želju da postane članicom Scijentološke crkve, pa je zatražio prisluškivanje njezina telefona zbog straha da ne izgubi kontrolu nad Tomom. Također je angažirao jednog od visokopozicioniranih članova Martyja Rathbuna da podsjeti Cruisea na važnost scijentologije i nagovori ga na razvod.

"Rathbun je s holivudskim odvjetnikom Bertom Fielddsom angažirao privatnog istražitelja Anthonyja Pellicana kako bi špijunirao Nicole i prisluškivao joj telefon", piše Rinder u knjizi i tvrdi da su taktike upalile jer je Cruise uskoro ponovno bio uvučen u svijet scijentologije.

Njegov veliki povratak kontroverznoj religiji s vremenom je doveo i do njegova razvoda od Nicole.

55-godišnja Nicole na dodjelu je stigla sa svojim suprugom, country-pjevačem Keithom Urbanom, a par se nije suzdržavao od strastvenih poljubaca i izmjenjivanja nježnosti pred svima.

Nicole i Tom vjenčali su se 1990. godine nakon što su se upoznali na snimanju filma "Dani groma", a imaju kćer Isabellu Jane i sina Connora. Razveli su se 2001. godine, a on se potom vjenčao s glumicom Katie Holmes, od koje se također razveo, a s njom je u braku dobio kćer Suri. Nicole je pak u sretnom braku s Keithom od 2006. godine i s njim ima kćeri Sunday i Faith.

