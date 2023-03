Poznati par pred svima se prepustio strastima, a dok su se oni pipkali i ljubili, fotografi su ulovili nekoga kome je bilo posebno neugodno

Nicole Kidman i Keith Urban nisu mogli obuzdati strasti pri dolasku na dodjelu Oscara, zbog čega je njihovoj asistentici bilo jako neugodno.

Glumica Nicole Kidman i glazbenik Keith Urban slove kao jedan od najomiljenijih parova Hollywooda, a da su zaljubljeni preko ušiju i nakon gotovo 17 godina braka pokazali su na dodjeli ovogodišnjih Osrca.

Dok su pozirali fotografima na tepihu, koji ove godine nije crven nego je u boji pjenušca, nisu skidali ruke jedno s drugoga, a podijelili su i nekoliko sočnih poljubaca. Fotografi su pritom ulovili i njihovu asistenticu u pozadini, koja je skrenula pogled i očito joj nije bilo najugodnije gledati ih što rade, a možete je vidjeti na prvoj fotografiji u galeriji, iza Keitha.

Nicole je u haljini s visokim prorezom istaknula i svoje vitke noge, koje su ukrale pažnju s njezina zaleđena lica, o kojem se u zadnje vrijeme ponajviše priča.

Inače, australski glumica i country glazbenik vjenčali su se 25. lipnja 2006. godine, nakon godinu dana veze i to na intimnoj ceremoniji u Sydneyju, u društvu njezino dvoje djece, Isabelle i Connora, koje je posvojila s bivšim suprugom Tomom Cruiseom. Ona i Keith kasnije su zajedno dočekali kćeri Sunday Rose i Faith Margaret.

Nicole je jednom prilikom otkrila tajnu njihova sretnog braka.

"Mi smo nekakva mješavina, pristajemo si, stvoreni smo jedno za drugo. Nevjerojatno sam sretna što sam ga upoznala, a upoznala sam ga kasnije u životu i to je najbolja stvar koja mi se dogodila. Taj čovjek je nešto najbolje što mi se dogodilo", izjavila je glumica za CBS Mornings.

Njihov skladan odnos i brak nije poremetila ni činjenica da je Nicole nekoliko centimetara viša od Keitha, koji se to ponekad trudi prikriti izborom obuće s povišenim potpeticama.

Inače, Nicole je bila 11 godina u braku s Tomom Cruiseom za kojeg se udala 1990. godine, a ubrzo nakon vjenčanja posvojili su dvoje djece. Iako je sve isprva bilo idilično, između dvoje megapopularnih glumaca stala je Tomova religija - scijentologija. Nicole je oduvijek odbijala postati scijentologinjom jer joj se nisu sviđali stega i pravila koja se nameću, pa se Tom počeo udaljavati od nje.

Kao zakleti scijentolog, Tom je odlučio da će i njihovu djecu odgojiti u skladu s tom religijom, pa je tako i bilo. Nicole se u jednom trenutku počela osjećati isključeno iz njihove rutine i vrijednosnog sklopa, pa je došlo do zahlađenja odnosa. Kada je došlo do iznenadnog razvoda koji je zatražio Cruise, sud je puno skrbništvo nad djecom dodijelio upravo njemu, i to baš zato što su bili vjernici čija je sveta dužnost izbjegavati osobe koje nisu scijentolozi.

Njihov razvod bio je brz i iznenadan. Iako su imali probleme u braku, Nicole navodno nije očekivala da će ju Cruise napustiti, a učinio je upravo to. Podnio je papire za razvod i zauvijek napustio njihov dom. Glumica je ostala slomljena srca sama u kući, a Tomov stručnjak za odnose s javnošću objavio je javnosti da se rastaju samo 24 sata nakon što je Nicole to saznala.

