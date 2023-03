Je li ovo novi najčudniji trenutak na Oscarima nakon šamara prošle godine? Pogledajte što je to Hugh Grant priredio plus-size manekenki!

Hugh Grant bio je neugodan prema Ashley Graham dok joj je davao intervju na crvenom tepihu prije dodjele Oscara.

Trenutak o kojem društvene mreže bruje nakon ovogodišnje dodjele Oscara je neugodni intervju glumca Hugha Granta s voditeljicom na crvenom tepihu, plus-size manekenkom Ashley Graham.

Naime, Hugha je Ashley zaustavila prije ceremonije kako bi mu postavila nekoliko pitanja, kao i brojnim njegovim kolegama, a inače šarmantni Britanac svojim je odgovorima, ali i načinom na koji je razgovarao s voditeljicom razočarao je javnost.

Na sve je odgovarao što je kraće mogao, a usto je i nekoliko puta zakolutao očima dok je Ashley pričala.

Manekenka mu je prišla prpošno s pitanjem o njegovoj ulozi u hit-filmu "Nož u leđa: Glass Onion", na što joj je on odmah odrješito odgovorio: "Jedva se pojavljujem u filmu, svega tri sekunde".

"No sigurno si se zabavio na snimanju?", pokušala je Ashley, a od Hugha je dobila kolutaanje očima uz komentar: "Erm... zamalo".

Graham ga je zatim upitala što nosi, a Grant je nastavio u svojem tonu i odgovorio joj je: "Moje odijelo".

hugh grant wants no part of this dumb shit pic.twitter.com/uBQ70QcZGf