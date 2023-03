Najpoznatija plus-size manekenka razgolićenim izdanjem izazvala podijeljena mišljenja, no oko jednog se svi slažu: "Zaradila je plaću!"

Ashley Graham pojavila se na dodjeli Oscara u prozirnoj haljini s velikim izrezom na dekolteu, a osvojila je simpatije javnosti zbog intervjua s Hughom Grantom.

Najpoznatija plus-size manekenka na svijetu, 35-godišnja Ashley Graham, na ovogodišnjoj dodjeli Oscara dobila je ulogu voditeljice.

Svojim dolaskom na događaj odmah je privukla puno pažnje, jer je odabrala prozirnu kreaciju u kojoj je otkrila i puno gole kože, a u fokusu se našao njezin raskošni dekolte.

Njezino izdanje izazvalo je brojne reakcije na društvenim mrežama, a mišljenja su podvojena i neki su ga ocijenili neprimjerenim za ovakvu svečanost.

Što vi mislite?

Ipak, ono oko čega se svi slažu je da je zaslužila čestitke zbog načina na koji se držala tijekom intervjua s glumcem Hughom Grantom.

Is it me or was Hugh Grant just a complete c*not to Ashley Graham? #Oscars #redcarpet pic.twitter.com/fgrAijyJPr