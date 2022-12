Najpoznatija plus-size manekenka u mrežastoj haljini prošetala bujne obline, namjerno je pokazala baš sve ispod nje

Ashley Graham ponosno je pokazala obline i ženstveno tijelo dok je pozirala na jednom događanju u New Yorku u prozirnoj haljini.

Najpoznatija plus-size manekenka Ashley Graham malo je toga prepustila mašti dok je ponosno pokazivala svoje obline na crvenom tepihu jednog događanja u New Yorku gdje se pojavila u hrabroj kreaciji.

Kad nemaju mjeru Bespotrebno vole fotošop, ali pravu istinu o njihovu savršenom tijelu ipak razotkrivaju paparazzi!

35-godišnja Ashley koja je u siječnju dobila blizance izgledala je senzacionalno u prozirnoj mrežastoj haljini ispod koje se jasno vidjelo donje rublje, a koji su dio njezine kolekcije Knix shapewear koju je lansirala ranije ove godine.

Na crvenom joj se tepihu pridružio dugogodišnji suprug Justin Ervin, kojeg je upoznala još 2010. godine, a koji je bio elegantan u crnom baršunastom smokingu i zaljubljeno ju je držao za ruku dok su zajedno pozirali.

Ashley na Instagramu prati gotovo 20 milijuna ljudi kojima je pravi uzor i inspiracija, a s kojima često dijeli svoje prirodne fotografije, bez imalo uljepšavanja i korištenja filtara, kako bi istaknula prirodnu ljepotu ženskog tijela.

U jednom od intervjuu za časopis Marie Claire otvoreno je progovorila o strijama na tijelu koje su joj se pojavile nakon trudnoće i nazvala sve majke superherojima.

"Kada sam ostala trudna, morala sam uspostaviti novi odnos sa svojim tijelom, s tim stvorenjem u sebi koje je preuzelo vlast. Jako sam se brzo debljala. Nisam mogla vjerovati kada sam vidjela strije na trbuhu i da se to događa. Isprva sam to doživljavala kao poraz, a onda sam upoznala sina Isaaca. To je nešto što mi je zauvijek promijenilo život, a ja slavim svoje novo tijelo", zaključila je tada hrabro Ashley.

