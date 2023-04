Nakon godina svađe uspjeli su se konačno pomiriti, a onda je uslijedila vijest koja je nju slomila: "Neutješna je"

Paul Cattermole i Hannah Spearritt bili su jedan od najslađih britanskih parova, a tek su pred njegovu smrt izgladili nesporazume iz zajedničke prošlosti.

Iznenadna smrt britanskog pjevača i člana grupe S Club 7, Paula Cattermolea rastužila je njegove obožavatelje, a kolege iz benda ostali su slomljena srca nakon što su uskoro svi zajedno trebali krenuti na turneju.

Paulova smrt posebno je pogodila Hannah Spearritt, koja je s njim bila u vezi, a na kraju su postali jako bliski prijatelji. Pjevač je pronađen mrtav u svom domu u Dorsetu u dobi od 46 godina i smatra se da nije preminuo pod sumnjivim okolnostima, a bliski izvor je za britanske mediji potvrdio da je Hannah to posve slomilo.

"Hannah je neutješna. Ovo je bio veliki šok, ne može vjerovati da on više nije s nama. Baš kad su obnovili svoje prijateljstvo, dogodilo se ono najgore", izjavio je izvor za The Mirror.

Paul i Hannah bili su zajedno od 2001. godine sve do 2006., romansu su isprva držali u tajnosti, a on je jednom prilikom otkrio da se u ranim jutarnjim satima šuljao do Hannahine kuće i iskradao iz nje kako bi bio siguran da ga nitko nije vidio i slovili su kao jedan od najslađih britanskih parova.

2015. godine obnovili su romansu kada se bend ponovno okupio na turneji, ali ljubav nije dugo potrajala i Hannah se vratila osobnom treneru Adamu Thomasu s kojim je bila prethodno prekinula. Prije nego što je umro, Paul i Hannah su se ponovno sreli i obnovili blisko prijateljstvo uoči turneje na koju su uskoro trebali krenuti s bendom.

"Hannah i Paul sastali su se u siječnju kako bi riješili svoje probleme nakon godina svađe. Izgladili su nesuglasice i sad su čak u boljim odnosima nego ikad. Cijela grupa se veseli turneji ponovnog okupljanja i bilo im je važno da krenu naprijed kako se nitko ne bi osjećao neugodno. Svi žele da ovo bude vrijeme za ponovno proživljavanje čarolija i stvaranja lijepih uspomena", izjavio je nedavno njima blizak izvor za Daily Mail.

