Tužna sudbina članice jedne od najpopularnijih grupa iz 90-ih: "Ljudi misle da imam milijune, a ja sam beskućnica"

Hannah Spearritt proslavila se 90-ih kao članica planetarno popularne grupe S Club 7, a sada je otkrila da je ostala beskućnica.

Britanska pop grupa S Club 7 u 90-ima je ostvarila svjetski uspjeh s hitovima poput "Never Had a Dream Come True", "Reach" i "Bring It All Back".

Grupu je 1998. godine osnovao bivši menadžer Spajsica, Simon Fuller, a raspali su se 2003. Originalni sastav činili su Tina Barrett, Paul Cattermole, Jon Lee, Bradley McIntosh, Jo O'Meara, Hannah Spearritt i Rachel Stevens, a bend je za vrijeme postojana zaradio vrtoglavi 50 milijuna funti.

No život jedne od članica grupe od tada se drastično promijenio, a o svemu je sada progovorila za medije.

Hannah Spearritt (41) otkrila je za The Sun kako je malo prije Božića s partnerom Adamom Thomasom i njihovo dvoje djece završila na ulici jer je kuća u kojoj su u Londonu živjeli kao podstanari iznenada prodana. Utočište su zatim pronašli u uredu njezine prijateljice, jer nisu mogli priuštiti visoke cijene najma u glavnom gradu Velike Britanije.

"To je bilo jako stresno. Našem najmodavcu hitno je trebao novac pa je brzo prodao imanje i morali smo iseliti u roku od dva dana. Nismo imali vremena za naći drug dom. Imali smo sreću da smo svoje stvari mogli uskladištiti u neotvoreni kafić, no mi nismo imali gdje otići", prisjetila se.

Hannah i ostali članovi S Club 7 u vrijeme najveće slave navodno su godišnje zarađivali 150 tisuća funti, no ona tvrdi da nisu bili dovoljno plaćeni s obzirom na prihode benda.

"Ljudi misle da smo milijunaši, ali to nije istina", istaknula je.

Hannah je nakon karijere u bendu, s kojim je zadnji put nastupila 2015. godine, planirala otvoriti kafić, no to je odgodila zbog osobnih razloga, a nada se da će ga konačno otvoriti ovog ljeta.

U zadnje vrijeme spominjalo se i ponovno okupljanje grupe, o Hannah je skeptična jer ne želi opet biti potplaćena, a ne sviđa joj se ni ideja o promjeni imena u S Club 6.

Unatoč svemu, istaknula je kako je uživala u vremenu koje je provela kao pjevačica pop grupe.

"Tako je, kako je", zaključila je Hannah.

