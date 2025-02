Hitovima je osvojila svijet, a na Grammyjima u 63. godini pokazala da i dalje vlada scenom!

Sheryl Crow nastupala je na dodjeli nagrada Grammy u segmentu posvećenom opožarenom Los Angelesu.

Dodjela nagrade Grammy 2025. na crveni tepih je dovela brojne poznate glazbenike, kako bi proslavili najbolje od glazbe u prethodnoj godini.

Priliku da se pokaže u Crypto Areni dobila je i Sheryl Crow, deveterostruka dobitnica američke diskografske nagrade i vlasnica mnogobrojnih country hitova.

Crow, koja će uskoro proslaviti 63. rođendan, bila je jedna od izvođača na Grammyju u posebnom segmentu posvećenom Los Angelesu, čija su predgrađa uništena u nedavnim požarima, a na pozornici je zablistala u haljini brenda Missoni.

Pjevačica i članica Kuće slavnih rock'n'rolla se proslavila početkom devedesetih nizom hitova u kojima je kombinirala pop, rock i country, a pjesme poput "If It Makes You Happy", "Strong Enough", "Soak Up The Sun" i "All I Wanna Do" i dalje se često emitiraju na radijima. Osim što i dalje dominira country scenom, Crow je majka dvojice sinova koje je posvojila nakon prekida veze s bivšim biciklistom Lanceom Armstrongom, kojeg je razotkrila na sudu zbog korištenja nedozvoljenih sredstava.

Prije deset godina vodila je bitku za zdravlje nakon što joj je otkriven beningni tumor na mozgu, čiji uzrok je pripisala korištenju mobitela, a ranije se borila s rakom dojke kojeg je otkrila na preventivnoj mamografiji.

Njezinu transformaciju kroz godine pogledajte u fotogaleriji.

Svojim djelovanjem, Crow je utjecala na brojne country glazbenice, među kojima je bila i Taylor Swift. Zbog čega je ona privukla poglede na Grammyjima, otkrijte OVDJE.

Ove godine nagradu za album godine dobila je Beyoncé za "Cowboy Carter", čije pjesme su inspirirane countryjem. Više o tome pročitajte OVDJE.

