Dagur Sigurdsson iznenadio je okupljene u Zadru zapjevavši pjesmu svog brata, posvećenu njihovom preminulom ocu.

Dagur Sigurdsson, izbornik naših rukometnih junaka dočekan je u Zadru, gradu u kojem ima stan. On i njegov igrač Klarica predstavljali su grad Zadar pa su se njihovi sugrađani potrudili pripremiti im doček, nakon onog centralnog zagrebačkog.

Brojni Zadrani dočekali su njega i Klaricu, a Islanđanin je potezom iznenadio okupljene. Uzeo mikrofon i zapjevao pjesmu "Because of You" islandskog benda Mono Town, čiji je član Dagurov brat Bjarki Sigurdsson.

Dagur je sada na Instagramu otkrio da je tu pjesmu napisao Bjarki i otkrio kome je pjesma posvećena i o čemu ona govori.

"Pjesma mog brata o smrti našeg oca. Volim te, Zadre. Volim te, Hrvatska.", napisao je Dagur.

OVDJE pogledajte kako je Dagur izgledao u mlađim danima.

