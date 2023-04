Preminuo član jedne od najpopularnijih grupa 90-ih, uskoro su trebali na novu turneju: "Taman su obnovili prijateljstvo i dogodilo se najgore"

Iznenada je preminuo Paul Cattermole iz nekad popularne grupe S Club 7 koja je žarila i palila svjetskom glazbenom scenom 90-ih godina.

Član jedne od najpopularnijih grupa koja je obilježila 90-e godine S Club 7 , Paul Cattermole preminuo je u 47. godini, a tužnu su vijest potvrdili njegovi kolege iz benda.

"Uistinu smo shrvani smrću našeg brata Paula. Nema riječi kojima bi se opisala duboka tuga i gubitak koji svi osjećamo. Sretni smo jako što smo ga imali u našim životima i zahvalni na nevjerojatnim uspomenama koje imamo. Nedostajati će svakome od nas. Molimo vas da u ovom trenutku poštujete privatnost njegove obitelji i benda", objavljeno je na službenom profilu grupe na Twitteru.

We are truly devastated by the passing of our brother Paul. There are no words to describe the deep sadness and loss we all feel. We were so lucky to have had him in our lives and are thankful for the amazing memories we have. (1/2) pic.twitter.com/CFpkjU62aD