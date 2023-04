Kate Middleton slučajno odala svoj trik za savršeno poziranje, hit-snimka proširila se društvenim mrežama!

Kate Middleton pokazala je slučajno svoj trik za savršeno poziranje na fotografijama, i to u jednoj snimci koja se proširila društvenim mrežama.

Princeza od Walesa, odnosno Kate Middleton, obično izaziva divljenje svojom savršenošću gdje god da se pojavi, pa tako i na svim fotografijama na kojima pozira i mnogi se zapravo pitaju u čemu se krije njezina tajna da uvijek ispadne besprijekorno.

Sada bi odgovor na to pitanje mogao dati video u kojem 41-godišnja Kate pokazuje svoj tajni trik za savršeno poziranje na fotografijama, u kojem se vidi kako suptilno zauzima svoju pozu. Video se pojavio na jednom profilu na TikToku, a nastao je tijekom Kateina druženja s danskom prijestolonasljednicom Mary i kraljicom Margrethe II. Susret se dogodio u palači Christiana IX. u Danskoj u veljači 2022. godine, a prikazuje Kate kako se brzo i spontano namješta za fotografiranje u visokim potpeticama.

Buduća kraljica pritom nije skidala osmijeh s lica i njezina staloženost nije nestala niti u jednom trenutku. Video je otada skupio više od milijun pregleda, a obožavatelji se ne prestaju čuditi nesvakidašnjem potezu i tome kako Kate ljupko izgleda.

Jedan je rekao: "Da sam ja ovo napravila, peta bi mi zapela za tepih, pala bih na kraljicu, a ona bih pala na pod i cijeli bi svijet to vidio", "Ovo je prekrasno - Catherine radi ono što Catherine zna najbolje", "Oh, obožavam je! Preslatka Catherine", "Čista klasika", "To je novi plesni pokret", "Catherine je najslađa princeza. Volim je!", neki su od komentara njezinih obožavatelja.

