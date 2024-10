Ovako je zvijezda Manchester Cityja nazvala svoju novorođenu kći, nalazi se među top 10 najpopularnijih imena u Hrvatskoj

Jack Grealish i Sasha Attwood svoju novorođenu kćerkicu nazvali su Mila, a to je ujedno jedno od najpopularnijih imena ove godine u Hrvatskoj.

Nogometna zvijezda Manchester Cityja Jack Grealish i njegova djevojka Sasha Attwood postali su roditelji.

Na Instagramu je osvanula sretna vijest, a novorođenoj kćerkici dali su ime Mila koje je posljednjih godina vrlo popularno i u Hrvatskoj.

"Mila Rose Grealish 27/09/24", otkrio je nogometaš, a dodali su i da je to bio najposebniji trenutak njihova života.

Kako vam se sviđa ime Mila? Top

Flop Top!

Top! Flop! Ukupno glasova:

Inače, ime Mila je ove godine u top 10 najpopularnijih imena za djevojčice. U Osijeku je prva ovogodišnja beba dobila upravo to ime.

Inače, Jack i Sasha se znaju još od tinejdžerskih dana i išli su skupa u školu u Solihullu. Ranije su pauzirali svoju vezu zbog nekih problema o kojima se malo zna budući da nogometaš krije svoj privatan život.

"Jack i Sasha su imali nekih neslaganja, no sada opet imaju čvrst odnos i na pravom su putu. On želi nju maknuti od medijske pozornosti, a osjeća da ga ona uvijek spušta na zemlju. Jack smatra da je bolje da fanovi misli da je slobodan, no Sasha je navijala za njega tijekom Eura. Ona je njegovo tajno oružje izvan terena i poduprijet će ga bez obzira na sve. Jako su bliski", ispričao je izvor za The Sun.

Više o njihovoj vezi pročitajte OVDJE.

1/28 >> Pogledaji ovu galeriju +23 Zanimljivosti Evo tko su djeca Dine Merlina, školovali su se u inozemstvu, a zbog ovog je na njih iznimno ponosan!

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Dok je Maja pjevala u Dugopolju, i Bloom je imao gažu: "Na kraju mu je srce ukrala..."

Još se ne možemo načuditi koliko se ovaj čovjek promijenio, bio je ljepotan na čije su čari padale sve žene!

Ovako je naša bivša misica izgledala nekad, a danas je zbog brojnih estetskih zahvata druga osoba: ''Doktor mi je rekao...''

Talijanska kuhinja MasterChef kandidatima stvorila velike probleme: ''Lagani debakl što se tiče tanjura...''

Pogledaji ovo Celebrity Neutješni Ribafish prisjetio se prerano preminulog sina, ovih dana napunio bi 19 godina: ''U nekom paralelnom svemiru...'''

Pogledaji ovo Celebrity Turski zavodnik golišavom fotkom iz kreveta raspametio obožavateljice, no jedna stvar na njegovoj ruci zabrinula je pratitelje