Naš sportski novinar novi je voditelj Survivora: ''Ništa neću olako shvatiti!''

Vlado Boban preuzima ulogu voditelja Survivora, a prije odlaska u Dominikansku Republiku priznaje da je uzbuđen, da se temeljito pripremao te se nada da će gledateljima vjerno dočarati sve izazove showa.

Jedno od omiljenih lica Nove TV, sportski novinar, voditelj i komentator Vlado Boban uskoro će uskočiti u ulogu voditelja mnogima omiljenog showa Survivor.

Ondje će zamijeniti Marija Mlinarića koji je dosad vodio prošle sezone te će potpuno promijeniti radno okruženje i okolinu - iz televizijskog studija u tropsku prašumu. Pred odlazak u Dominikansku Republiku priznao je da je uzbuđen i da se temeljito pripremao te se nada da će gledateljima vjerno dočarati sve izazove showa.

"Super, bio sam na Karibima prije sedam, osam godina, na Kubi. Uživao sam. Očekujem sličnu zemlju, prekrasne plaže, tirkizno more, puno života na ulici i, na kraju krajeva, puno posla. Ne znam kakvi me izazovi točno čekaju, ali imam ljude s Nove TV koji idu sa mnom i koji su me pripremili tako da sam miran, motiviran i spreman", otkrio nam je Vlado prije nego je otišao.

Što ga je nagnalo na ovaj malo drukčiji korak u karijeri i izlazak iz zone udobnosti?

"Nakon što sam dobio poziv za voditeljsku ulogu, uspio sam posložiti termine snimanja s privatnim i poslovnim obvezama i jednostavno sam se upustio u ovaj novi izazov u karijeri. Dosad sam iskustvo komentatora brusio u borilačkim sportovima i sportskim emisijama, a ovaj iskorak prema zabavnim emisijama definitivno će za mene biti nešto novo i drugačije. Međutim, od svih zabavnih emisija s kojima sam upoznat, Survivor je show koji je nekako najsličniji mom dosadašnjem poslu pa u ovu voditeljsku ulogu ulazim s veseljem i nadom da ću gledateljima vjerno dočarati sve uzbudljive trenutke koji će se odvijati u Dominikanskoj Republici", priznao je.

Ima li Survivor nekih sličnosti s poslom koji inače radi?

"Ima. Prvenstveno u psihologiji natjecatelja. Vidim po kandidatima da ima dosta sportaša (neki su čak i profesionalni sportaši). S takvima sam naviknuo raditi. Što se tiče produkcije, to je ipak dosta različito. Očekuje me set od 100 do 120 članova produkcije, tako da je to velika mašinerija s puno novih ljudi. No, dat ću sve od sebe i nadam se da će se moj stil komentiranja svidjeti gledateljima", rekao je Vlado.

Kako se pripremao za tu novu ulogu?

"Pogledao sam par epizoda Survivora iz drugih zemalja i pratio njihove voditelje. Proučavao sam njihovo ponašanje, energiju, neverbalnu komunikaciju, stil odijevanja i slično da se unaprijed uživim u tu ulogu", priznao je.

Ima li nešto zbog čega se brine i postoji li nešto čemu se veseli u ovome projektu?

"Brinem se uvijek i najviše oko ljudi. Odnosi na setovima su često najvažnija stvar da nešto funkcionira. Meni je to iznimno bitno. Da nitko nema preveliki ego i da si na kraju dana, ako i padne neka riječ u 'visokom tonu', možemo pružiti ruku. Ja ću se pripremiti i ništa neću olako shvatiti. Ono što ne znam jest koliko vrijeme utječe na ovakve stvari jer vlaga je oko 95 posto. To je često kako tehnički, tako i problem za koncentraciju", otkrio je.

Što pobjednik ovog realityja mora imati, koje osobine?

"Mora biti mentalno iznimno stabilna i jaka osoba. Imati emotivnu i socijalnu inteligenciju. Dozu opreza i hrabrosti da u pravom trenutku povuče prave poteze. Često oni najbolji na poligonima ne pobjede jer je to samo jedan segment ovog showa", kaže.

Bi li se mogao zamisliti na mjestu kandidata?

"Iskreno, bih, ali morao bih nabiti desetak kilograma da imam što istopiti. Možda i veći problem od nedostatka hrane i puno ljudi na malom mjestu predstavljala bi mi činjenica da imam iza sebe nekoliko operacija nakon teških ozljeda i to bi mi vjerojatno stvarao problem u natjecateljskom smislu. Tako da ne znam koliko bih mogao dati ono najbolje od sebe. Svaka čast svima koji se prijave i izdrže do kraja. Duboki naklon", kaže nam Vlado.

Kako su njegovi najbliži reagirali kad im je priopćio u kakvu avanturu se baca?

"Rekao sam im: 'Roditelji, dat će mi smještaj u kući s bazenom u resortu, doručak, ručak, večeru, auto na korištenje i dobar ugovor. Idem raditi tri mjeseca u Dominikansku Republiku. A, konačno, možda i naučim taj španjolski koji mi je drag. Imam gotovo 40 godina, šta će mi reći osim 'sine, javi se, nemoj nas zaboravit'", otkrio je.

Na pitanje što će mu najviše nedostajati u razdoblju dok će biti daleko od kuće, kratko i jasno nam je odgovorio: "Nećaci."

