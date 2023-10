Širi se video sa snimanja jedne od najsmješnijih scena iz "Prijatelja", koji sada tjera suze na oči: "Nisam plakao do ovog trenutka"

Obožavatelje Matthewa Perryja posebno je dirnuo jedan video sa seta serije "Prijatelji" koji je preplavio društvene mreže.

Nakon smrti glumca Matthewa Perryja, društvene mreže prepune su njegovih scena iz kultnih "Prijatelja", u kojima smo ga gledali kao Chandlera Binga.

Posebnu pažnju Perryjevih obožavatelja privukao je video sa seta "Prijatelja", koji je nastao tijekom snimanja jedne od najsmješnijih scena u seriji.

Radi se o sceni u kojoj Chandler i Rachel pomažu Rossu iznijeti kauč uz stubište do njegova stana, dok on cijelo vrijeme viče: "Pivot! Pivot!", a glumcima je tijekom njezina snimanja bilo teško ostati ozbiljan. U snimci se Perry s kolegama smije na sav glas, što je dirnulo mnoge obožavatelje.

"Jedino smješnije od urnebesne 'pivot' scene je video gafova tijekom snimanja te urnebesne scene. Matthew Perry je bio najbolji prijatelj od svih njih", piše u opisu videa koji je objavljen na društvenoj mreži X, odnosno bivšem Twitteru.

