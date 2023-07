Goran Bregović otkrio razloge zbog kojih smatra da se treba vjenčati: "Brak i obitelj tome služe"

Goran Bregović već desetljećima je u braku sa suprugom Dženanom koja se baš ne pojavljuje u javnosti.

Glazbenik Goran Bregović svoju suprugu Dženanu Sudžuku upoznao je davne 1977. godine kada je ona imala samo 16 godina.

Vjenčali su se 1993. godine, a zajedno imaju tri kćeri Emu, Unu i Lulu.

Njegovu suprugu u medijima su uvijek pratile lijepe vijesti, a kad bi se god u Jugoslaviji spominjalo njezino ime - pisalo se da je najljepša žena.

No, ona sebe nije doživljavala tako - što je jednom i izjavila za medije.

"Ma, kakva ljepotica. Ja sam starica. Ali možete me pitati kako se osjećam kao majka čija je kći umjetnica", rekla je jednom prilikom.

Kasnije se krenulo pisati kako je Goran nevjeran svojoj supruzi, no on to nikada nije priznao, ali ni demantirao.

"Treba se ženiti. Morate imati nekoga u životu tko će napraviti ravnotežu, da vam život ne pretegne u jednu stranu. Brak i obitelj tome služe", uvijek je odgovarao ovako.

Bregović ima i izvanbračnu kćer sa sarajevskom plesačicom Jasenkom. Tadašnji par dijete nije planirao, ali je glazbenik dijete prihvatio, a odrasla Željka danas živi u Austriji s mužem i dvoje djece.

