Komad odjeće koji je princ Harry izgubio na razuzdanoj zabavi osiguran na milijun dolara: "Nisu oprane, u originalnom su stanju od one noći!"

Princ Harry ostao je bez bokserica na jednoj razuzdanoj zabavi u Los Vegasu 2012. godine, a koje su sada osigurane na iznos od čak milijun dolara.

Princ Harry je nekad punio medijske stupce svojim raskalašenim ponašanjem i poprilično divljim zabavama na koje je volio odlaziti, a sada se pojavila vijest da je donje rublje koje je nosio na jednoj od njih u Las Vegasu osigurano na vrtoglavih milijun dolara.

Prema pisanju magazina The Sun vlasnik jednog striptiz kluba Dino Palmiotto stvorio je pravo malo svetište crnih bokserica, nakon što ih je kupio na aukciji za 250 tisuća dolara od bivše striptizete po imenu Carrie Royale.

Carrie ih je navodno uzela nakon što se zabavljala s Harryjem u jednom hotelu u Las Vegasu 2012. godine, gdje su igrali striptiz biljar, a Dino je sada pozvao The Sun da ih vidi u San Diegu u njegovom klubu Expose, gdje ih je izložio.

“Potrošio sam puno novca na ove bokserice, ali vrijede toga. Nisu oprane, u originalnom su stanju od one noći 2012. godine. Ovo su pravi krunski dragulji i ljudi su uzbuđeni što mogu doći ovamo i vidjeti ih”, otkrio im je.

Dino ne želi riskirati pa je zbog Harryjevih gaća pojačao sigurnost u klubu i za njih sklopio veliku policu osiguranja.

"Imamo policu osiguranja od milijun dolara na Harryjeve gaće. Ozbiljno se bojim da će netko provaliti u klub i pokušati ih ukrasti. A morate zaštititi krunske dragulje. Bili smo preplavljeni pozivima ljudi koji ih žele vidjeti i želimo ih zaštititi. Sigurnost je ovdje prilično drastično povećana, dodali smo sigurnosne robote na parkiralište, a čak i kada nismo ovdje pojačan je alarmni sustav i dodano je više lasera. Konstruirali smo i poseban kovčeg za držanje ovih gaća i one su zaključane. Shvaćam ovo vrlo, vrlo ozbiljno. Harry, tvoje su gaćice sigurne u Exposeu", objasnio je Dino.

Rekao je i da se nije čuo s Harryjem ili njegovom suprugom Meghan Markle nakon što je The Sun otkrio da je hlače kupio od Carrie.

“Ako me Harry želi nazvati i doći ih vidjeti, dobrodošao je u bilo kojem trenutku. Pripremit ću VIP tretman za njega", poručio je Dino.

Carrie Royale, koja danas ima 52 godine, otkrila je da je 2012. upoznala Harryja koji je izgubio u partiji biljara na skidanje, a u ekskluzivnom intervjuu za MailOnline, ispričala je kako je princ danas drugačija osoba od one koju je ona upoznala.

Nedavno se pročulo kako Carrie planira objaviti fotografije golog princa Harryja na platformi OnlyFans te mu poručila da ju ne bi trebao ignorirati. No, pretrpjela je neuspjeh kada je OnlyFans deaktivirao njezin račun i banirao je zbog prijetnje dijeljenja fotografija bez dozvole. Ipak, bivša domina i striptizeta koja se u mlađim danima predstavljala kao Lady Dominique, rekla je kako planira izdati knjigu o svojim klijentima, a dio bi bio posvećen i Harryju.

Harry je otišao na odmor sa svojim prijateljima u Las Vegas kada je imao 27 godina, i to prije svog drugog putovanja u Afganistan na vojnu misiju.

Tamo je, navodno, naletio na Carrie nakon cjelodnevnog opijanja i poljubio ju je, a ona je pozvana da se pridruži striptizetama i drugim gostima s njim u apartmanu hotela.

''Imala sam hrabrosti od alkohola, a i on također, a onda smo se lijepo mazili'', rekla je.

Da stvari budu jasnije, Carrie je zaprijetila fotografijama nakon što je Harry objavio svoju biografiju ''Spare'', ali se detaljnije o njegovoj razuzdanoj noći u Vegasu nije govorilo.

Harry u biografiji piše kako su ga prijatelji u "Gradu grijeha" jedva odvratili od ideje da na stopalu tetovira kartu Bocvane, afričke zemlje koja mu je jako prirasla srcu. Nakon toga su pozvali "četiri ili pet" članica hotelskog osoblja "te dvije djevojke koje su upoznali za stolovima za black Jack" u njegov apartman. Doduše, imao je loš predosjećaj oko djevojaka s black Jacka. Princ koji je tada bio poznat po poprilično razuzdanom stilu života, pristao je igrati biljar u svlačenje.

Carrie Royale i druge pridošlice na zabavi nisu poimence spomenute u knjizi, no ona se dobro sjeća te noći.

''Podivljao je kad smo ja i još devet djevojaka pozvane u njegov apartman'', prisjetila se Royale.

''Odveli su nas u taj ogromni VIP apartman. Kada smo stigle, stvari su se već zakuhale, s hrpom pića i glazbom. Već su započeli partiju biljara na skidanje. Harry je već bio gol i nasmijan trčao uokolo. Tako gol grlio je ljude i iz nekog razloga govorio da bi mu netko trebao dati bijelu rukavicu kako bi se mogao pretvarati da je Michael Jackson'', prisjetila se.

Potvrdila je da nisu imali seksualni odnos, rekavši: ''Nije bilo mogućnosti da stvari idu dalje. Kad muškarci piju, prema mom iskustvu... Dolje se baš i ne događa puno.''

''Nosila sam haljinu preko bikinija na vezanje. Haljina je ubrzo spala i ostala sam samo u bikiniju. On je već bio gol i nije imao što skinuti. Ljubili smo se dvadesetak minuta, nakon čega je rekao: "Bilo je jako lijepo". Vratili smo se i pridružili drugima'', rekla je još.

U svom intervjuu Carrie se osvrnula i na Meghan Markle za koju smatra da princa drži na uzici.

''Mislim da je velik dio njegovog lika sada samo Meghan kao žena koja stoji iza toga i povlači konce. On je za nju lutka. Ona ima velik utjecaj na njega, sigurno.''

''Ako će išta reći o tome, vjerojatno bi to bilo iz ljubomore jer nije bila tamo'', dodala je na pitanje što misli kako će Meghan reagirati kad vidi fotografije.

''Mislim da to možda pokušavaju gurnuti pod tepih - mislim da ona pokušava ne govoriti o tome, i mislim da kad bi me srela, mislim da bi to pokušala izbjeći pod svaku cijenu.''

U kolovozu 2022. Carrie je čak imala i aukciju, s haljinom i kupaćim kostimom koje je sama nosila te divlje noći, a na prodaju je stavila i Harryjeve crne gaće koje joj je navodno poklonio. Nadala se da će na "povijesnim komadima" zaraditi oko milijun eura. Nije poznato je li u tome uspjela, no zna se da je Harryjeve gaće koristila u nekim svojim nastupima te da su dugo bile na posudbi u Muzeju erotike u Las Vegasu.

