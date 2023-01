Bivša seks-domina otkrila detalje druženja s Harryjem, jedna ju je stvar posebno zgrozila: "On je takva kukavica"

Carrie Royal otkrila je detalje orgija s princom Harryjem iz 2012. godine, a koje je on odlučio izostaviti iz svoje biografije "Spare".

Bivša britanska seks-domina Carrie Royal oglasila se nakon izlaska biografije princa Harryja i dala uvid svoje strane priče o njihovu druženju, nakon što je navodno velik dio toga izostavio.

Danas 51-godišnja Carrie kaže da je ostala zgrožena nakon što je čula da je Harry šturo opisao jedan njihov tulum u Las Vegasu 2012. godine, prenosi Daily Star. Harry ju imenom u knjizi ne spominje, a otvoreno je okrivio prijatelje što su mu pozvali djevojke u apartman u kojem je boravio, a među kojima je bila i Carrie.

Carrie, koja je kratko vrijeme radila kao domina izjavila je kako je najmanje 20 minuta provela čavrljajući s golim sramežljivim muškarcem iliti Harryjem.

"On je takva kukavica. Znala sam da neće reći istinu u svojoj knjizi. Potpuno je izostavio cijeli događaj iu svojoj seriji na Netflixu, pa sam zapravo iznenađena da ga je uopće spomenuo u memoarima. Bila sam s njim u njegovoj sobi dobrih 20 minuta, uz puno ljubljenja i maženja", ispričala je Carrie.

Kada je upoznala Harryja imala je 41 godinu, a kao razlog zašto nije išla do kraja s princem je taj što je previše bio popio i nije bio u punoj spremi.

U njegovoj knjizi stoji da je završio gol zabavljajući se s djevojkama, svojim prijateljima i osiguranjem u hotelu Encore At Wynn u Las Vegasu nakon što se naljutio kada ga je netko iz njegove pratnje spriječio da tetovira kartu Bocvane na stopalu.

Kaže da je sjedio u klubu i gledao skupinu djevojaka kako dolaze i odlaze dok je razgovarao sa svojim prijateljima te dodaje da su se oko 2 ujutro vratili u njegov apartman i da ih je njegovo društvo pozvalo da im se pridruže. A onda mu je jedan od tjelohranitelja rekao da ga je jedna od djevojaka na zabavi fotografirala i shvatio je da će fotografije njegove gole pozadine biti posvuda i da neće nestati.

Carrie, koja je tulumarila s hrpom svojih prijatelja one noći kad je upoznala Harryja, rekla nam je:

"To se stvarno dogodilo i to je ono što je izostavio. Već je bio podivljao kad smo ja i još nekoliko djevojaka odabrane da odemo u njegov apartman u Vegasu. Neki moji prijatelji nisu ni znali tko je on, ali ja jesam! Zvali su me striptizetom nakon što se to dogodilo, ali nisam baš sigurna kako se to dogodilo. Nakon toga sam neko vrijeme radila kao domina, ali nisam bila striptizeta", tvrdi Carrie.

"Odveli su nas u veliki VIP apartman i stvari su bile u punom jeku kad smo stigli, s puno pića i glasnom glazbom. Kad smo mi ušli, već su započeli partiju strip biljara. Harry je bio gol i trčao uokolo od smijeha, a onda je počeo grliti ljude. I iz nekog razloga pričao o tome kako bi mu netko trebao dati bijelu rukavicu kako bi se mogao pretvarati da je Michael Jackson. Možda zato što sam mu rekla da sam iz Britanije, uzeo me za ruku i odveo u svoju sobu. Govorio mi je kako misli da je nevjerojatno što je upoznao nekoga iz Engleske u Vegasu i rekao mi je da su mi oči prekrasne. Nosila sam haljinu preko bikinija s tangicama, u kojem sam ubrzo ostala. Ljubili smo se oko 20 minuta, a on je nakon toga samo rekao da je baš lijepo i vratili smo se zabavi. Do tada su i drugi ljudi bili goli", prisjetila se Carrie.

"Također sam se nasmijala kada sam pročitala priču koja je proizašla iz ovog ranog izdanja knjige da je izgubio nevinost sa starijom ženom. Pričalo se da sam bila puno mlađa nego što sam bila kad sam ga upoznala, jer sam zapravo imala 41 godinu kad smo se upoznali, tako da sam oduvijek znala da voli starije žene", dodala je.

Carrie, koja danas radi kao televizijska i filmska producentica te ima vlastitu produkcijsku tvrtku, zaključila je i kako žali zbog gubitka Harryjeve zabavne strane koju je vidjela u Vegasu otkako se oženio s Meghan Markle.

