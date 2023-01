Harry otkrio što drži na noćnom ormariću, vjeruje kako je to posebna amajlija koja mu je pomogla u važnom trenutku

Princ Harry otkrio je u knjizi "Spare" da na svom noćnom ormariću drži pramenove kose pokojne princeze Diane, koji mu navodno donose sreću.

Princ Harry otkrio je u svojoj knjizi "Spare" dosad brojne nepoznate detalje iz svog privatnog života, između ostalog i da u svom noćnom ormariću drži kutiju s pramenovima kose svoje pokojne majke, princeze Diane. Naime, Harry vjeruje da je to poslužilo kao neka vrsta amajlije koja je njemu i Meghan pomogla da začnu svoje prvo dijete.

38-godišnji Harry svoje je intimno priznanje otkrio opisujući trenutak kada su on i Meghan Markle otkrili da čekaju sina Archieja. Prema njegovim riječima, Meghan je kod kuće napravila dva testa za trudnoću, no on je zaspao čekajući je i probudio se kasnije kada je vidio da je ostavila dva testa na njegovu noćnom ormariću.

Harry piše da je tada držao samo nekoliko stvari na noćnom ormariću - uključujući plavu kutiju s kosom njegove majke i kaže da mu je odmah pala na pamet kada je vidio testove za trudnoću.

"Dobro, pomislio sam, dobro. Da vidimo što mama može učiniti s ovom situacijom", napisao je.

Ubrzo nakon toga Sussexovi su otkrili da su testovi bili pozitivni, a Harry se prisjeća kako je pomislio: "Hvala ti, mama."

Međutim, Meghanina odluka da postavi testove tako blizu Dianine kose nije bio jedini dobar znak koji je Harry vidio dok je par pokušavao začeti. Drugi sretan trenutak dogodio se dok je par bio u posjetu dvorcu Mey - bivšem domu kraljice majke u Škotskoj - kada su slučajno naišli na skupinu tuljana dok su šetali obalom.

Harry kaže da je počeo oponašati njihovo glasanje, ali nije dobio nikakav odgovor, sve dok mu se supruga nije pridružila u pjesmi. Harry tvrdi da su joj životinje odgovorile vlastitom pjesmom i da je to ono za što on tvrdi da je jasan pokazatelj Meghanine čarolije.

"Ona je stvarno čarobna, pomislio sam. Čak i tuljani to znaju", zaključio je Harry u knjizi.

