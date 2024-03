Možete li vjerovati da je prošlo 10 godina od ove fotografije? Srušila je internet u par minuta i ispisala modernu povijest!

Ellen DeGeneres je prije deset godina snimila kultni selfie na dodjeli Oscara koji je potom objavila na Twitteru i srušila internet.

Prošlo je cijelo desetljeće otkako je Ellen DeGeneres srušula nekadašnji Twitter, današnju platformu X i to nakon što je objavila zvjezdani selfie na dodjeli Oscara 2014. godine, čija je bila voditeljica.

S Ellen su za fotografiju pozirali Meryl Streep, Bradley Cooper, Brad Pitt, Jennifer Lawrence, Lupita Nyong'o, Angelina Jolie, Channing Tatuma u pravom planu, međutim, mnogo se toga promijenilo otkako je ovaj deset godina star tweet podijeljen više od dva milijuna puta u razmaku od samo dva sata i koji je pritom srušio Twitter.

U to vrijeme Ellen je još uvijek vodila svoju emisiju "The Ellen Degeneres show", koji je nakon 19 godina posljednji put na malim ekranima emitiran 2022. godine, a Brad Pitt i Angelina Jolie bili su friško vjenčani, no od 2019. godine vode žestoku brakorazvodnu bitku.

Pogledaji ovo Preporuke Objavljene su nominacije za prestižnu filmsku nagradu Oscar: "Oppenheimer" je u utrci za 13 zlatnih kipića, a "Barbie" je podbacio

Ovaj zvjezdani selfie mi je: Top

Flop Top!

Top! Flop! Ukupno glasova:

Zato su mnogi ostali zaprepašteni kada su shvatili da je prošlo cijelo desetljeće od kultnog selfija, što su komentirali i na društvenim mrežama.

"Vrijeme leti! Čini se kao da je jučer srušio internet. Zaista trenutak uhvaćen u povijesti Hollywooda!", Dakle, iako možda nije jako ostario, selfie s Oscara uvijek će biti jedan od kulturnih temelja 2010.-ih", "Jedan od najvećih dana Twittera! Nikada neću zaboraviti kako je ovo postalo viralno u nekoliko minuta i brzo postalo selfie s najviše lajkov u nekoliko sati", "Sjećam se kako je ova fotografija srušila Twitter i misteriozno nestala", prisjetili su se neki.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Nitko nije savršen: 10 oskarovaca nagrađenih Zlatnom malinom

No čini se da je pompa oko selfieja zvijezda splasnula kod drugih, koji ga smatraju precijenjenim i irelevantnim.

"Ovo je kultna slika, ali većina ljudi ne može ni imenovati više od pet osoba na ovoj slici", "Najprecijenjeniji trenutak pop kulture svih vremena", "Nitko se toga ne sjeća do danas", "Ne bi postalo popularno da se danas kliknulo. Svi ti ljudi izgledaju tako nebitni u našim životima", Jennifer Lawrence i Meryl Streep jedine su do kojih mi je stalo u ovoj snimci", dio je zaključaka, no kako god bilo, definitivno je ostavio trag u modernoj kulturi kao jedan od najlajkanijih selfija u povijesti društvenih mreža.

1/29 >> Pogledaji ovu galeriju +24 Nekad i sad Sjećate se Ljubana, Drage i Pere iz filma Vlak u snijegu? Evo čime se danas bave i kako izgledaju, samo jedno od njih još glumi

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Pojavile su se nove teorije zavjere o Kate Middleton: ''Ozbiljno, tko se nalazi ispod ove loše namještene perike? Vrijeme je da se završi ova farsa!''