Objavljene su nominacije za prestižnu filmsku nagradu Oscar: "Oppenheimer" je u utrci za 13 zlatnih kipića, a "Barbie" je podbacio

Objavljene su nominacije za 96. dodjelu najprestižnije filmske nagrade Oscar.

Objavljene su nominacije za dodjelu najprestižnije filmske nagrade Oscar.

Nominirane za 96. dodjelu Oscara u utorak su proglasili glumci Zazie Beetz i Jack Quaid , sin glumaca Dennisa Quaida i Meg Ryan.

Ovogodišnja dodjela najprestižnije filmske nagrade održat će se u nedjelju 10. ožujka, a po četvrti put u uloga domaćina pripala je Jimmyju Kimmelu.

Najviše nominacija, točnije njih 13, ostvario je film "Oppenheimer", a drugi najveći hit na kino blagajnama, film "Barbie", je podbacio s osam nominacija.

Pogledaji ovo Preporuke Počela sezona godišnjih filmskih nagrada: ''Oppenheimer'' i ''Jadnici'' dobitnici Zlatnih globusa za najbolje filmove!

U nastavku donosimo listu svih nominiranih po kategorijama.

Kategorija za najbolji film:

"American Fiction"

"Anatomy of a Fall"

"Barbie2

"The Holdovers"

"Killers of the Flower Moon"

"Maestro"

"Oppenheimer"

"Past Lives"

"Poor Things"

"Zone of Interest"

Kategorija za najbolju mušku ulogu:

Bradley Cooper, "Maestro"

Colman Domingo, "Rustin"

Paul Giamatti, "The Holdovers"

Cillian Murphy, "Oppenheimer"

Jeffrey Wright, "American Fiction"

Kategorija za najbolju žensku ulogu:

Annette Bening, "Nyad"

Lily Gladstone, "Killers of the Flower Moon"

Sandra Hüller, "Anatomy of a Fall"

Carey Mulligan, "Maestro"

Emma Stone, "Poor Things"

Kategorija za najbolju sporednu mušku ulogu:

Sterling K Brown, "American Fiction"

Robert De Niro, "Killers of the Flower Moon"

Ryan Gosling, "Barbie"

Mark Ruffallo, "Poor Things"

Robert Downey Jr., "Oppenheimer"

Kategorija za najbolju sporednu žensku ulogu:

Emily Blunt, "Oppenheimer"

Danielle Brooks, "The Color Purple"

America Ferrera, "Barbie"

Jodie Foster, "Nyad"

Da’Vine Joy Randolph, "The Holdovers"

Kategorija za najboljeg redatelja:

Justine Triet, "Anatomy of a Fall"

Martin Scorsese, "Killers of the Flower Moon"

Christopher Nolan, "Oppenheimer"

Yorgos Lanthimos, "Poor Things"

Jonathan Glazer, "The Zone of Interest"

Kategorija za dugometražni animirani film:

"The Boy and the Heron"

"Elemental"

"Nimona"

"Robot Dreams"

"Spider-Man: Across the Spider-Verse"

Kategorija za najbolji kratki animirani film:

“Letter to a Pig”

“Ninety-Five Senses”

“Our Uniform”

“Pachyderme”

“War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko”

Kategorija za adaptirani scenarij:

"American Fiction"

"Barbie"

"Oppenheimer"

"Poor Things"

"The Zone of Interest"

Kategorija za najbolji izvorni scenarij:

“Anatomy of a Fall”

“The Holdovers”

“Maestro”

“May December”

“Past Lives”

Kategorija za kratki dokumentarni film:

"The ABCs of Book Banning"

"The Barber of Little Rock"

"Island in Between"

"The Last Repair Shop"

"Nǎi Nai & Wài Pó"

Kategorija za dugometražni dokumentarni film:

"Bobi Wine: The People’s President"

"The Eternal Memory"

"Four Daughters"

"To Kill a Tiger"

"20 Days in Mariupol"

Kategorija za najbolji film koji nije na engleskom jeziku:

“The Teachers’ Lounge,” Njemačka

“Io Capitano,” Italija

“Perfect Days,” Japan

“Society of the Snow,” Španjolska

“The Zone of Interest,” Velika Britanija

Kategorija za najbolju montažu:

"Anatomy of a Fall"

"The Holdovers"

"Killers of the Flower Moon"

"Oppenheimer"

"Poor Things"

Kategorija za vizualne efekte:

"The Creator"

"Godzilla: Minus One"

"Guardians of the Galaxy Vol. 3"

"Mission: Impossible — Dead Reckoning, Part One"

"Napoleon"

Kategorija za scenografiju:

"Barbie"

"Killers of the Flower Moon"

"Napoleon"

"Oppenheimer"

"Poor Things"

Kategorija za najbolju originalnu pjesmu:

“The Fire Inside” (“Flamin’ Hot”)

“I’m Just Ken” (“Barbie”)

“It Never Went Away” (“American Symphony”)

“Wahzhazhe (A Song for My People),” (“Killers of the Flower Moon”)

“What Was I Made For?” (“Barbie”)

Kategorija za najbolju filmsku glazbu:

“American Fiction”

“Indiana Jones and the Dial of Destiny”

“Killers of the Flower Moon”

“Oppenheimer”

“Poor Things”

Kategorija za najbolji zvuk:

"The Creator"

"Maestro"

"Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One"

"Oppenheimer"

"The Zone of Interest"

Kategorija za šminku i frizuru:

"Golda"

"Maestro"

"Oppenheimer"

"Poor Things"

"Society of the Snow"

Kategorija za kostimografiju:

"Barbie"

"Killers of the Flower Moon"

"Napoleon"

"Oppenheimer"

"Poor Things"

Kategorija za najbolju fotografiju:

Hoyte van Hoytema, “Oppenheimer”

Ed Lachman, “El Conde”

Matthew Libatique, “Maestro”

Rodrigo Prieto, “Killers of the Flower Moon”

Robby Ryan, “Poor Things”