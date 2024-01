Bradley Cooper šest godina se pripremao za scenu od samo šest minuta, a njegov glavni rival koji je po svemu uspješniji imao je skroz drugačiji pristup!

Bradley Cooper i Cillian Murphy glavne su zvijezde ovogodišnje sezone dodjele filmskih nagrada, a o njihovim filmovima "Maestro" i "Oppenhaimer" ne prestaje se pričati.

Američki glumac Bradley Cooper našao se u centru zbivanja i to nakon što su obožavatelji ismijali zbog filma i uloge za koju se pripremao čak šest godina, i nakon što je s dodjele Zlatnih globusa otišao praznih ruku.

49-godišnji Bradley glumi, koscenarist je, koproducent i režirao je Netflixov biografski film o Leonardu Bernsteinu, "Maestro" koji je na ovogodišnjim Zlatnim globusima bio nominiran za najbolji film – drama, najboljeg redatelja i najboljeg glumca.

Ipak, Bradley je kući otišao praznih ruku, izgubivši u kategoriji najboljeg glumca od "Oppenheimerovog" Cilliana Murphyja, kao i u onima za najbolji film i najboljeg redatelja.

Tko je bolji, Bradley Cooper u "Maestru" ili Cillian Murphy u "Oppenhaimeru"? Bradley Cooper

Cillian Murphy Bradley Cooper

Cillian Murphy Ukupno glasova:

Bradley u svojoj karijeri nije osvojio Zlatni globus, unatoč dosadašnjih devet nominacija, ali ovaj gubitak je bez imalo sumnje bio šok za glumca, koji je često govorio o napornom procesu samog snimanja, uključujući i šest godina učenja dirigiranja.

Uz sezonu dodjela nagrada koja je službeno u punom jeku, kladioničari su predviđali da će mu upravo Cillian i "Oppenheimer" biti glavna konkurencija, no evo kako su se glumci pripremali za uloge života, jer njihovi pristupi bili su potpuno drugačiji.

Bradleyjev rad na "Maestru" započeo je još 2018. godine, kada mu je dodijeljena uloga Bernsteina u projektu, za koji je režiju potpisao Steven Spielberg. No kada se on povukao iz projekta kako bi posvetio više vremena svom remakeu "West Side Story", samoproglašeni obožavatelj klasične glazbe Bradley odbio je dopustiti da projekt propadne, pa se umjesto toga on sam predstavio kao novi redatelj.

Uvjerio je Stevena da mu dopusti da preuzme njegovu ulogu nakon što mu je pokazao svoj redateljski debi u filmu "Zvijezda je rođena", a producentica "Maestra" Kristie Macosko Krieger otkrila je da čak ni na promotivnoj stazi za svoju glazbenu dramu nije mogao smetnuti s uma "Maestra".

"Mogu li vam iznijeti svoju ideju za početak filma?' I osvojio me, ideja za idejom i to je ono što zapravo sada vidimo u filmu iz 2023. godine. O filmu je razmišljao šest godina, bez prestanka. Usudim se reći da sam vjerojatno primila 3000 poruka od njega, tijekom snimanja filma", izjavila je Macosko za The Hollywood Reporter.

Osim režiranja, Bradley se pobrinuo da utjelovi ulogu slavnog američkog skladatelja provodeći šest godina učeći dirigirati za scenu od samo šest minuta. U pitanju je prikaz Bernsteinov kultnog nastupa 1976. godine kada je dirigirao Londonskim simfonijskim orkestrom u katedrali Ely, što je prestrašilo Bradleya.

"Toliko sam se brinuo zbog te scene jer smo je radili uživo. Bio je to Londonski simfonijski orkestar. Snimali su me uživo, morao sam im dirigirati. I proveo sam šest godina učeći kako dirigirati šest minuta i 21 sekundu glazbe", priznao je, dok je zahvalio svojim divnim učiteljima za svu njihovu pomoć na tom putu.

"Uspio sam dobiti sirovi snimak gdje sam upravo gledao Leonarda Bernsteina i dirigiranje u katedrali Ely s Londonskim simfonijskim orkestrom 1976. pa sam to morao proučavati. A Yannick Nézet-Séguin napravio je videozapise sa svim promjenama tempa, tako da sam imao sve materijale na kojima sam mogao raditi. Budući da sam znao što želim, bio sam prestravljen, apsolutno prestravljen da ne bih mogao uživati ​​u tim scenama da nisam obavio aj posao. Na kraju su svi uživali", dodao je.

Bradley je također vježbao metodičku glumu za ulogu, čak je ostao u liku dok je režirao scene. Objasnio je da se koristio metodičkom glumom otkad je glumio uz Christiana Balea u "American Hustle" 2018. godine.

"Glumio sam Lennyja tijekom cijelog njegovog života. Proveo bih tri do šest sati u prikolici za šminkanje svaki dan prije nego što bi ekipa stigla. Bilo je urnebesno, jer u danima kad sam bio mladi Lenny, energija seta je bila brža, a mi smo više radili. A kad sam bio stari Lenny, imao je sporiju brzinu. Ako pitate ekipu ili glumce, Lenny je režirao film", prisjetio se u jednom od intervju i pojasnio svoj način rada.

U usporedbi s Bradleyjevih šest godina prakse, Cillian je imao samo šest mjeseci da se pripremi za svoju ulogu američkog fizičara J. Roberta Oppenheimera. Irski glumac priznao je da ga je redatelj Christopher Nolan nazvao iz vedra neba zbog uloge.

"Ne mogu smisliti bolju riječ od toga da je to san. Zvuči kao takav klišej, ali to je istina. Ali nisam imao pojma da će me nazvati, nazvao me iz vedra neba. To je njegov način rada, ne čuješ s njim uopće i onda on zove. I tako smo se čuli, a ja stvarno nisam znao zašto, a onda je rekao, "snimam ovaj film o Oppenheimeru i volio bih da ti glumiš Oppenheimera." To je bio veliki šok, i to vrlo ugodan", priznao je Cillian.

Dodao je da bi tijekom njegovog tipičnog procesa ulaženja u lik povijesne osobe trebalo više vremena, ali je priznao da je šest mjeseci bilo dovoljno jer su odmah krenuli s pripremama u trenutku kada je poziv završio.

"Pripremao sam se tako što sam užasno puno čitao. Zanima me čovjek i što izum atomske bombe čini pojedincu. Mehanika toga, to baš i nije za mene, nemam intelektualni kapacitet da to razumijem, ali ovi kontradiktorni likovi su fascinantni", izjavio je Cillian za The Guardian.

Također je proučavao Bhagavad Gitu, hinduistički vjerski tekst od 700 stihova kojeg je Oppenheimer citirao, pušio je lažne cigarete (fizičar je umro od raka grla 1967. godine) i preskakao je obroke kako bi što bolje prikazao Oppenheimerovo mršavo tijelo.

Cillianova kolegica Emily Blunt, koja glumi Oppenheimerovu ženu, Kitty, rekla je za magazin People da je čak preskakao večere s drugim glumcima.

"Nisam puno izlazio. Nisam se puno družio, uglavnom zbog količine posla koji sam morao obaviti.... Toliko sam se uživio u ulogu", priznao je.

Emily je također govorila o Cillianovoj drastičnoj transformaciji, govoreći kako je preživio samo od nekoliko badema dnevno tijekom iscrpljujuće dijete, a na što je on upozorio kako to nije bilo nimalo zdravo.

"Volim glumiti svojim tijelom, a Oppenheimer je imao vrlo izraženu fizikalnost i siluetu, koju sam želio vjerno prikazati. Morao sam dosta smršavjeti, a radili smo na kostimu i krojenju; bio je vrlo mršav, gotovo mršav, živio je na martiniju i cigaretama. Imao je jako svijetle oči i htio sam mu dati pogled razrogačenih očiju, pa smo puno radili na njegovoj silueti i izrazima lica prije nego što smo počeli", otkrio je Cillian za New York Times.

Još je nekoliko važnijih ceremonija prije nego što prestižna dodjela Oscara zaključi sezonu filmskih nagrada u ožujku.

Ovog vikenda će se krema Hollywooda okupiti na dodjeli Critics Choice Awards, koja slovi kao jedan od najboljih barometra za predviđanje Oscara. Prema Gold Derbyju, to bi mogla biti dobra noć za Bradleya, budući da predviđaju da će osvojiti nagradu za najboljeg glumca s izgledima 7:2, dok je Cillian tijesno drugi s 19:5.

Međutim, on je izvan utrke za najboljeg redatelja sa šansom od 13:2 u usporedbi s predvodnikom Christopherom Nolanom s 16:5. "Maestro" je također autsajder za najbolji film s šansom od 10:1, dok "Oppenheimer" kao favorit vodi s 6:1.

Potom slijedi dodjela nagrada BAFTA 18. veljače, a uži izbor nominacija bit će uskoro objavljen. Koristeći dugi popis za svoje izglede, Gold Derby je predvidio da će Oppenheimer osvojiti nagradu za najbolji film i najbolju režiju za Christophera sa šansom od 10:3. Za usporedbu, "Maestro" je potpuni autsajder sa 100:1 u obje kategorije.

Nominacije za SAG nagrade bit će također objavljene kroz nekoliko dana i konačno, nominacije za Oscara bit će objavljene 23. siječnja, a ceremonija će se održati 12. ožujka.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Moglo bi vas iznenaditi tko glumi bebu Cvitu u Kumovima, njezina mama iz serije otkrila je dosad nepoznate informacije!

1/17 >> Pogledaji ovu galeriju +12 Celebrity Potresna ispovijest zvijezde popularne kriminalističke serije: "Silovao me prijatelj, učinila sam što moram kako bih preživjela"