Potresna ispovijest zvijezde popularne kriminalističke serije: "Silovao me prijatelj, učinila sam što moram kako bih preživjela"

Mariska Hargitay napisala je esej u kojem je prepričala svoje potresno iskustvo iz mladosti.

Američka glumica i zvijezda serije "Zakon i red: Odjel za žrtve" Mariska Hargitay (59) za časopis People napisala je esej u kojem je iznijela svoju potresnu ispovijest.

Glumica je otkrila kako ju je prijatelj silovao kad je imala 30 godina te je prepričala i kako se izborila s tom traumom.

"Nije uopće bilo seksualno. Bila je to dominacija i kontrola. Nadmoćna kontrola. Bio mi je prijatelj. A onda više nije. Pokušala sam se na sve načine izvući iz toga. Pokušala sam zbijati šale, biti šarmantna, postaviti granice, reći ne. Zgrabio bi me za ruke i držao. Bila sam prestravljena. Nisam htjela da to eskalira do nasilja. Znam da je to već bilo seksualno nasilje, ali sam se bojala da će postati i fizički nasilan. Jednostavno bih se smrzla, što je čest odgovor na traumu, kada za žrtvu ne postoji način za bijeg", napisala je glumica.

Priznala je i kako je tada umanjivala važnost napada te je sve pokušavala potisnuti kako bi lakše prebrodila traumu.

"Učinila sam što moram kako bih preživjela", istaknula je.

Prisjetila se i kako je suprugu Peteru Hermannu, s kojim je u braku od 2004. godine, rekla da to nije bilo silovanje, a osvijestila je da ipak jest kada je počela više pričati o tome što je proživjela.

"Iskustvo je bilo užasno, ali ono me ni u najmanjoj mjeri ne definira", zaključila je Hargitay, koja je kasnije osnovala vlastitu zakladu Joyful Heart, koja pomaže zlostavljanoj djeci te žrtvama seksualnog i obiteljskog nasilja.

