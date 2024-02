Nitko nije savršen: 10 oskarovaca nagrađenih Zlatnom malinom

Oscarom se nagrađuju najbolje glumačke izvedbe, Zlatnim malinama najgore. Neki su glumci uspjeli osvojiti obje nagrade.

Baš kao i svi drugi pojedinci koji postižu iznimne rezultate u svome poslu, i glumci mogu “skliznuti” u prosječnost ili pak ispodprosječnost. A pozicija u toj kategoriji nema veze s talentom jer neuspjeh, pogrešna uloga ili nestandardna režija mogu se dogoditi svakome. Znaju to glumci koji su osvojili i Oscara i Razzieja, piše Kinofilm.

I dok prva nagrada predstavlja najprestižnije međunarodno filmsko priznanje, druga ističe filmove i glumce koji su – podbacili. Službeni naziv nagrade je Zlatna malina (Golden Raspberry Awards), a utemeljio ju je publicist John Wilson još 1981. godine otkad se ona redovito dodjeljuje. Osmišljena je kao parodija Oscara, ali i podsjetnik da itko nije nepogrešiv i imun na “padove”.

Ne čudi stoga da su brojni glumci dobili Malinu, ali ni to da je među njima puno – oskarovaca.

Primjerice, obje nagrade suprotnog predznaka, dobili su i glumačke legende poput Laurencea Oliviera, Faye Dunaway, Charlton Heston ili pak Marlon Brando. U tom su se društvu našli i, primjerice, Nicole Kidman, Eddie Redmayne, Liza Minnelli, Roberto Benigni te Sofia Coppola. Mi, pak, ovom prilikom pažnju skrećemo na 10 drugih, također dobro poznatih glumaca…

10. Kevin Costner

Šesnaest nominacija i šest osvojenih Zlatnih malina, skor je Kevina Costnera. Veliki zavodnik i slavni glumac 1990. se okušao i kao redatelj te je pokupio same pohvale. Naime, njegov redateljski prvijenac, Ples s vukovima (Dances with Wolves, 1990.) nagrađen je s čak sedam Oscara od kojih su dva pripala i njemu samom – za najboljeg redatelja, i kao producentu, za najbolji film. Zahvaljujući ulozi poručnika Johna Dunbara, bio je nominiran i za Oscara za najboljeg glumca, no te je godine pobjedu odnio Jeremy Irons zahvaljujući ulozi u filmu Preokret sudbine (Reversal of Fortune, 1990.).

Ipak, već sljedeće godine, Kostner se pojavio u glavnoj ulozi u filmu redatelja Kevina Reynoldsa, Robin Hood: Princ lopova (Robin Hood: Prince of Thieves, 1991.) te zaslužio Malinu kao najgori glumac i time započeo neslavni niz.

Već godinu dana kasnije, pojavio se u filmu Tjelohranitelj (The Bodyguard, 1992.) Micka Jacksona, te zaslužio dvije nominacije (za najgoreg glumca i, kao producent, za najgori film), dok mu je biografski vestern Lawrencea Kasdana, Wyatt Earp (1994.), priskrbio četiri nominacije od čega čak dvije Zlatne maline (za najgoreg glumca i najgori remake ili nastavak). Još jedan film Kevina Reynoldsa – Vodeni svijet (Waterworld, 1995.) – omogućio mu je dvije nominacije za Zlatnu malinu (u kategorijama za najgoreg glumca i najgori film kao producentu), no zato mu je Poštar (The Postman, 1997.), koji je režirao, producirao i tumačio glavnu ulogu, priskrbio čak tri zlatne maline – za najgori film te najgoreg redatelja i glumca.

Ostale nominacije zaslužio je filmovima Između ljubavi i igre (For Love of the Game, 1999.), Poruka u boci (Message in a Bottle, 1999.) te Krađa stoljeća (3000 Miles to Graceland, 2001.).

Ostalih devet glumaca koji su osvojili i Oscara i Zlatnu malinu pronađite na Kinofilmu, web magazinu koji donosi najzanimljivije vijesti iz svijeta filma.